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Среда| 19 Февраля, 22:18 |
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ПАО "Селигдар" добавит золота в Якутии
Производство золота выросло на 9% и достигло рекордных показателей - 6,6 тонн. Основные золотодобывающие активы находятся в Республике Саха (Якутия) - более 85% всего добываемого компанией драгметалла.
По данным за 2019 год, выручка от реализации золота компаниями холдинга «Селигдар составила 19,6 млрд рублей, что на 38% больше, чем годом ранее. Положительное влияние на объем продаж оказал как рост натуральных показателей, так и благоприятная рыночная конъюнктура. Так, по итогам 2019 года, по сравнению с показателем 2018 года, средняя цена реализации золота выросла на 16%.
На встрече с Главой Якутии Айсеном НИКОЛАЕВЫМ президент ПАО «Селигдар» Константин БЕЙРИТ рассказал о планах компании на 2020 год. По его словам, «Селигдар» также приняло новую Стратегию развития компании на период 2019-2025 годов. Согласно документу, компания намерена укреплять ресурсную базу и создать производственные мощности в регионах своего присутствия, в том числе и в Якутии. В соответствии с принятой Программой геологоразведочных работ на 2019-2025 годы, в компании ожидают прирост запасов рудного золота на 123 тонны.
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