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Якутский фильм "Надо мною солнце не садится" претендует на азиатский Оскар
Эту престижную награду называют азиатским Оскаром. Результаты станут известны 21 ноября в австралийском городе Брисбен. Фильм вошёл в список пяти номинантов на премию APSA Cultural Diversity Award Under The Patronage of UNESCO. В одной номинации с якутской лентой участвуют картины из Афганистана, Испании, Индии и Германии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Попасть в список номинантов Asia Pacific Screen Award – уже высокий результат не только для якутского, но и для всего российского кино, ведь в кинопросмотре примут участие 70 стран и регионов. Представлять фильм поедут режиссёр Любовь Борисова и продюсер, промоутер Сардана Саввина. "Мы еще не осознали важности события. Стали номинантами APSA, попали в топ-5 из такого количества участников. По сути, это лучше, чем Оскар, так как Оскар — это киносмотр одной страны, пусть и распиаренный, а тут 70 стран! А якутское кино уже в третий раз становится номинантом премии APSA, третий раз входит в пятерку лучших фильмов, а "Сахафильм" — уже дважды. Давайте вместе порадуемся успехам земляков, ведь наше общее достижение. Поздравляю съемочную группу с такой высокой оценкой!" – сказала Любовь Борисова.
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