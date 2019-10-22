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22 Ноября 2019, 11:47 | Регион сегодня |

Строительство многоквартирных домов в Арктике начнется в 2020 году

Значимость данного проекта огромна с учетом того, что такое строительство в северных районах не проводилось с времен Советского Союза

Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание о ходе реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». На совещании рассмотрен ход реализации данной программы в арктических районах Якутии. В северных районах сейчас проходит подготовительный этап. 

«Строительство многоквартирных домов в Арктике не проводилось с времен Советского Союза. Новостройки вводились только на уровне ИЖС. Поэтому мы начинаем работу практически с нуля. Зачастую говорить о строительной индустрии в Арктике вообще не приходится, потому что ее там просто нет. Все приходится ввозить, иногда вплоть до песка», - так обрисовал Ил Дархан ситуацию в северных районах. 

Главы Абыйского, Верхоянского, Нижнеколымского и Среднеколымского районов проинформировали о ходе подготовительных работ. Во всех районах утверждены муниципальные программы по переселению граждан из ветхого жилья до 2025 года, определяются земельные участки под новое строительство, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).

«Необходимо изучить все варианты доставки строительных материалов в северные районы, постоянно искать возможности для максимального уменьшения расходов на завоз», - подчеркнул Айсен Николаев. 

Глава Якутии Айсен Николаев поручил премьер-министру Владимиру Солодову, вице-премьеру Кириллу Бычкову и всем ответственным лицам подходить к строительству в Арктике чрезвычайно внимательно с учетом отдаленности районов от центральной части Якутии, короткого срока навигации. 

На совещании также рассмотрен ход реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» в целом по республике. На 2019-2020 годы программой предусмотрено 6,2 миллиарда рублей, в том числе 1,27 миллиардов рублей из государственного бюджета РС(Я). 

Всего по этапу 2019-2020 годов необходимо расселить 4905 граждан из 1990 жилых помещений общей площадью 85,87 тысяч кв. метров.

На сегодня жители Якутии получили новое жилье общей площадью 19,26 тысяч кв. метров. В том числе, аварийное жилье общей площадью на 13,93 тысяч кв. метров возмещено денежной компенсацией, также выкуплено 5,33 тысяч кв. метров готового жилья на вторичном рынке и у застройщиков.

По информации министра строительства РС(Я) Павла Аргунова на сегодняшний день переселение из аварийного жилья идет в нормальном рабочем режиме, районов, отстающих от плана на текущий год, нет. Министр отметил, что план на 2019 год будет выполнен полностью.

По текущему ходу исполнения программы переселения Глава Якутии подчеркнул несколько ключевых моментов. Сегодня установленная цена за 1 кв. метр выкупаемого аварийного жилья равна 58 420 рублям. Ил Дархан поручил изучить обоснованность данной суммы с учетом всех сопутствующих факторов. «Завышать стоимость квадратного метра не стоит. Это может повлиять на колебание рыночных цен на жилье, также могут возникнуть сложности по выполнению плана ввода нового жилья», - заметил Айсен Николаев. 

Также Глава обратил внимание ответственных лиц на необходимость постоянного контроля хода реализации программы. «В целом работа налажена, процесс идет нормально. Но мы понимаем, что работа должна набрать крейсерские обороты и все намеченные планы по переселению из аварийного жилья и строительству нового жилья должны быть исполнены полностью», - подытожил Глава Якутии. 

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Арктика  строительство 


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