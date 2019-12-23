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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Правительство Якутии отчитается в прямом эфире
Отчет об итогах деятельности правительства перед населением представит весь кабинет министров во главе с Председателем Правительства Якутии Владимиром Солодовым.
В отчёте исполнительных органов государственной власти будут представлены основные итоги социально-экономического развития республики в 2019 году.
Председатель Правительства, вице-премьеры и министры ответят на интересующие якутян вопросы, расскажут о путях решения наиболее актуальных проблем и поделятся планами по ключевым направлениям развития Якутии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Вопросы можно будет задать во время прямого эфира, позвонив в студию.
Также жители республики смогут заранее озвучить свои вопросы Управлению по работе с обращениями и сообщениями граждан и организаций Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), позвонив по номеру 8 (4112) 508-229.
Отчёт правительства в прямом эфире на национальном телевидении даст официальный старт традиционному отчёту исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) об итогах деятельности за 2019 год перед населением всей республики, который пройдёт в феврале-марте 2020 года.
Традиционно отчёт завершится 16 марта в столице республики – городе Якутске.
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