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Среда| 25 Сентября, 11:53 |
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В Якутии в эксплуатацию ввели новое месторождение нефти
Мероприятие было приурочено к первому республиканскому Нефтегазовому форуму, который прошел в Мирном, сообщает пресс-служба правительства РС(Я).
Месторождение находится на юго-востоке Якутии, в 130 км от столицы алмазного края. Подтвержденные извлекаемые запасы нефти на Восточных блоках - 28 млн тонн, газа - 14,3 млрд куб.м, конденсата - 168 млн куб.м.
«Мы видим, как на наших глазах в Якутии рождается нефтяная промышленность. У компании «РНГ» достаточно серьезный объем. В этом году ею добыто около 900 тыс. тонн нефти. В следующем году есть планы выйти на 1 200 тыс тонн. Эти показатели позволят компании стать третьей по объему добычи нефти в Якутии», - прокомментировал событие руководитель республики.
К пробной эксплуатации месторождения компания «РНГ» приступила еще в 2018 году. Добытая нефть поставляется в трубопроводную систему «ВСТО». Для обеспечения добычи углеводородов на месторождении создана вся необходимая инфраструктура. В следующем году производственный объем должен увеличиться до 1 млн 200 тыс. тонн в год.
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