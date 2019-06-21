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Айсен Николаев заявил о перезагрузке МФЦ
Об этом заявил Глава Якутии Айсен Николаев 21 июня на пленарном заседании открывшегося накануне в столице региона Пятого всероссийского форума центров государственных и муниципальных услуг.
По мнению Ил Дархана, МФЦ могут и должны стать драйверами повышения эффективности работы органов власти, центрами качества государственных и муниципальных услуг., сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Как сообщил Глава, МФЦ Якутии определен центром компетенции цифровизации экономики по направлению "электронные услуги". Правительство республики готовит проект "Госуправление 4.0", направленный на цифровую трансформацию системы государственного управления республики, создание функциональной структуры управления цифровой трансформацией в органах государственной власти.
"Мы планируем создать универсальный модуль автоматизированной системы в органах власти с глубокой интеграцией в систему МФЦ. Это исключит дублирующие функции, ускорит и повысит качество предоставления услуг нашим гражданам. МФЦ должен стать единым центром обслуживания населения, куда человек приходит не просто получить документы, но и решить свои проблемы", - обозначил вектор развития регионального центра Айсен Николаев. В связи с этим имеет место быть рассмотрение возможности повышения статуса многофункциональных центров, считает он.
Знакомя участников форума с основными характеристиками крупнейшего региона РФ, Айсен Николаев рассказал, что территория Якутии равна Индии и составляет свыше трех миллионов квадратных километров. При этом половина площади – Арктика, где расстояния между населенными пунктами исчисляются сотнями километров, и проживает менее 70 тысяч человек. Всего же якутян – меньше миллиона.
"В силу своих особенностей Якутия – это регион, который наиболее заинтересован в цифровой трансформации во всех сферах жизнедеятельности – и в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении", - отметил Николаев, подчеркнув, что малая заселенность не снимает с властей обязанности по обеспечению доступности и качества государственных и муниципальных услуг даже в самых отдаленных и труднодоступных районах республики.
Глава Якутии положительно оценивает деятельность центров "Мои документы" в республике. За годы работы за услугами в МФЦ обратилось 3 миллионов 800 тысяч человек Якутии, поток заявителей вырос в 14 раз, что свидетельствует о востребованности центров. Глава Якутии напомнил, что, будучи руководителем Администрации президента и правительства республики 10 лет назад возглавлял и курировал создание МФЦ в Якутске.
Отдельно руководитель республики отметил деятельность МФЦ по улучшению условий для предпринимательства. Он напомнил, что по итогам 2018 года Якутия стала лидером в РФ по росту в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, совершив беспрецедентный рывок с 52 на 22 место. "Наша совместная работа по расширению видов поддержки малого и среднего бизнеса будет продолжена", - сказал он.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко заявил, что создание сети МФЦ в стране полностью себя оправдало. "За 12 лет работы МФЦ произвели настоящую революцию. Центры были открыты во всех уголках страны, ежегодно туда поступает около ста миллионов обращений граждан по самым разным вопросам – от получения паспорта до межевания земельных участков, от оформления социальных пособий до оформления транспортных карт. <…> Благодаря работе сотрудников МФЦ мы смогли вывести на новый уровень оказание государственных услуг в нашей стране", - сказал Константин Чуйченко.
Зампред сообщил, что в рамках программы по внедрению цифрового государственного управления, будут усилены такие принципы предоставления госуслуг, как проактивность и экстерриториальность. "Все новые подходы будут отражены в концепции МФЦ 2.0, работу над которой сейчас начинает правительство. Проект должен быть внесен до 1 февраля 2020 года", - добавил он.
В свою очередь заместитель министра экономического развития России Савва Шипов рассказал, из чего состоит новая концепция МФЦ. По его словам, центры будут двигаться по пути расширения спектра услуг, в том числе не относящихся лишь к государственным и муниципальным. Он привел в пример Якутию, где в МФЦ предоставляется комплексная услуга по проведению сделок с недвижимостью с одновременной регистрацией, Ивановскую область, где в МФЦ оказываются услуги по присоединению к сетям электроснабжения, Московскую и Воронежскую области, где можно получить электронную и цифровую подпись.
Кроме того, ставка в перезагрузке центров будет сделана на усиление клиентоориентированности, внедрение 100%-ой экстерриториальности по всей стране, а не только внутри региона, единых стандартов работы, совершенствование процедур, расширение комплекса услуг в рамках помощи гражданам по использованию цифровых услуг. Планируется, что в перспективе МФЦ станут единственным окном очного взаимодействия между гражданами и государством, заменив отделы обращений граждан в органах власти.
Важным направлением изменений Савва Шипов назвал усиление защиты граждан в цифровом пространстве. Замминистра экономического развития РФ предложил наделить руководителей региональных МФЦ полномочиями омбудсменов по государственным услугам, защите граждан в процессе оказания госуслуг, возможностями взаимодействия с прокуратурой в случае необходимости, территориальными управлениями федеральных органов власти.
Отметим, что в пленарном заседании Пятого всероссийского форума центров государственных и муниципальных услуг в Якутске также приняли участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин, заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Андрей Приданкин, первый заместитель Председателя Фонда социального страхования Российской Федерации Евгений Писаревский и другие.
Модератором пленарного заседания выступил премьер-министр Якутии Владимир Солодов. Он сообщил, что в течение двух дней на форуме обсуждаются стратегические государственные приоритеты в создании и развитии системы МФЦ.
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