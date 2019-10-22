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Понедельник| 28 Октября, 17:13 |
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АЛРОСА добыла алмаз весом 230 карат – самый крупный за последние годы
Это крупнейший экземпляр ювелирного качества, обнаруженный АЛРОСА более чем за три года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
Находка массой 232,4 карата имеет желтоватый оттенок. На поверхности камня октаэдрической формы размером 40х39х23 мм есть природный и техногенные сколы. Он был извлечен на фабрике №12 Удачнинского горно-обогатительного комбината.
«Такие крупные кристаллы ювелирного качества – огромная редкость. Безусловно, они встречаются на месторождениях АЛРОСА, но в нашей истории их не было с 2016 года, когда было добыто два алмаза свыше 200 карат», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев. – С нетерпением ждем камень в ЕСО АЛРОСА для детального изучения и оценки. Трубка «Удачная» в этом году уже второй раз делает нам такой подарок – ранее в январе там добыли крупный алмаз массой 191,46 карата».
Кимберлитовая трубка «Удачная», открытая в 1955 году, входит в число наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и в мире. C начала разработки в 1967 году это месторождение принесло сотни крупнейших алмазов. За 9 месяцев 2019 г. на трубке «Удачная» добыто 2,385 млн карат алмазов.
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