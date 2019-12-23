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Четверг| 30 Января, 20:41 |
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Арктический центр эпоса и искусств в Якутии не будет иметь аналогов в мире
Сообщает ТАСС.
При реализации объект не будет иметь аналогов в России и мире, так как культурно-развлекательный кластер международного уровня построят в условиях вечной мерзлоты. Объект представляет собой многофункциональный общественный социально-культурный комплекс. Строительство Арктического центра эпоса и искусств позволит решить проблему размещения и обеспечения следующих учреждений культуры и искусств: государственной филармонии Республики Саха (Якутия), Театра Олонхо, Саха академического театра им. П.А. Ойунского. Также планируется построить выставочные залы музеев, общественные пространства, залы для проведения саммитов и конгрессов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
"В настоящее время инвестором ведется работа по проектированию объекта со сроком получения положительного заключения государственной экспертизы до июля 2020 года. В ответ на обращение республики о выделении средств федерального бюджета президент России [Владимир Путин] дал поручение федеральным органам исполнительной власти о рассмотрении возможности софинансирования проекта, и в настоящее время вопрос прорабатывается с Минвостокразвития России и Министерством культуры России о предоставлении субсидии", - сообщил ТАСС Глава Якутии Айсен Николаев.
Как отметил глава региона, в отличие от госзаказа, отношения сторон в рамках ГЧП не ограничиваются только строительством объекта, но и предусматривают обязательства инвестора по проектированию, полному оснащению и техническому обслуживанию построенного объекта. Так, объект передается публичной стороне по окончании срока соглашения в надлежащем состоянии, этим обусловлена мотивированность частного партнера максимально качественно исполнять свои обязательства по эксплуатации объекта.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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