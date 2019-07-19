|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 31 Июля, 09:55 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 07, 2019
30.07 |Благотворительный забег "Достигая цели" пройдет во всех регионах ДВЖД
30.07 |ДВФУ представил результаты работы над проектом по разработке "Синтетической личности"
30.07 |Сергей Шенталинский: В Магадане люди не живут, а выживают
30.07 |В Якутию для тушения лесных пожаров вылетел Бе-200
30.07 |В Амурской области открыт счёт для помощи пострадавшим от паводка в Приамурье
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
30 Июля 2019, 09:45 | Регион сегодня |
В Якутию для тушения лесных пожаров вылетел Бе-200
Для стабилизации ситуации с лесными пожарами в Республике Саха (Якутия) сегодня планируется прибытие самолета-амфибии Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России
Многоцелевой самолет Бе-200 будет работать в труднодоступных и отдаленных районах, где затруднена переброска сил и средств наземной группировки. Кроме того, он будет оказывать помощь в локализации и ликвидации опасных очагов возгорания, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
По оперативным данным на 29 июля, в Якутии ведутся работы по тушению 25 лесных пожаров на площади 938,00 тысяч гектаров.
Пресс-служба Министерства экологии, природпользования и лесного хозяйства РС (Я)
Теги: Бе-200 Якутия лесные пожары
Loading...
Новости раздела
- В Якутию для тушения лесных пожаров вылетел Бе-200
- Инвестиции резидентов ТОР в Якутии достигли 25,8 млрд рублей
- Еще один крупный алмаз добыли на Верхнемунском месторождении в Якутии
- Правительством РФ утверждены выходные дни в 2020 году
- В Якутии обсудили развитие акционерного общества "Комдрагметалл"
- Айсен Николаев возглавил рейтинг глав регионов ДФО за июнь 2019-го
- В Якутии собирать плоды и ягоды будут по установленному графику
- Айсен Николаев заявил о перезагрузке МФЦ
- Арктика накануне перемен
- Возобновлено авиасообщение Камчатского края с Республикой Саха
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram