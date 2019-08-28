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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 30 Августа, 15:17 |
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Феномен якутского кино продемонстрируют на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
В этом году якутская делегация решила удивить участников ВЭФ своими признанными кинокартинами — «Царь-птица», «Сааскы кэм», «Кулук хомус» и «Надо мною солнце не садится». Наследие республики также представят государственный театр КМНС, алданский ансамбль «БалАнс» и семья Хатылаевых, сообщает официальный информационный портал Республики Саха (Якутия).
«Мы каждый год активно участвуем в культурной программе. В этот раз, учитывая феномен якутского кино, мы обратились с предложением к организаторам о возможности проведения кинофестиваля в рамках ВЭФ и получили одобрение», — рассказала ЯСИА заместитель министра по внешним связям и делам народов РС(Я) Диана Степанова.
В результате фестиваль «Дни якутского кино» вошел в программу форума, и в кинотеатре «Уссури» покажут четыре лучшие якутские картины, вышедшие в прокат в 2017-2019 годах – «Царь-птица», «Сааскы кэм», «Кулук хомус» и «Надо мной солнце не садится». Пройдет мероприятие 5 сентября. Кроме того, на площадке «Кино под открытым небом» на улице Дальнего Востока состоится показ ленты «Надо мною солнце не садится». Фильмы будут демонстрироваться на якутском языке с русскими субтитрами.
«На главной сцене улицы Дальнего Востока выступят артисты государственного театра КМНС и ансамбля «БалАнс» из Алданского района. С первого ВЭФ всем запомнилась наша постановка «Шоу на водопадах», и организаторы порекомендовали повторить ее снова», — добавила замминистра. Выступление пройдет у водопада на набережной – на его фоне государственный театр КМНС под аккомпанемент четы Германа и Клавдии Хатылаевых исполнит танец стерхов.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Феномен якутского кино продемонстрируют на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
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