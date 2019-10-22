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Пятница| 01 Ноября, 14:58 |
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На Кунашире заасфальтировали дорогу
Всего на острове по поручению губернатора Валерия Лимаренко построили 12 километров дороги. Теперь добраться из райцентра до воздушной гавани можно за 20 минут, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Для нас Кунашир – это очень важная территория, её нужно развивать. Люди, которые живут там, должны чувствовать себя комфортно, в том числе перемещаясь по острову. Дорога до аэропорта здесь считается главной, поэтому её асфальтирование было ключевой задачей. К тому же, это вопрос развития экономики и туризма, – отметил Валерий Лимаренко.
Для строительства дороги в этом году на острове разместили новый асфальтобетонный завод, отвечающий всем современным требованиям. С его помощью специалисты произвели стройматериал высокого класса – трассу не придется капитально ремонтировать как минимум 6 лет. Техника пришла на смену устаревшему оборудованию, на котором изготовить асфальтобетонную смесь подходящего качества было нельзя.
Для автолюбителя Анатолия Баранникова открытие трассы стало личным праздником. Островитянин регулярно ездит по этому участку на природу.
– Мы, жители Кунашира, этого события ждали очень давно. У нас в каждой семье есть машина, а то и две. И теперь каждый может с удовольствием и комфортом ездить в аэропорт или на природу. На грунтовке быстрее 50 километров в час разгоняться было проблематично, да и клубы пыли не только досаждали, но и делали поездку опасной. Хорошо, что это осталось в прошлом, – поделился впечатлением островитянин.
Работа по асфальтированию дорог на Кунашире продолжится. Так, специалисты обустраивают участок до села Головнино. Кроме того, сегодня проектируются дороги до двух сел – Горячий Пляж и Лагунное. А в перспективе - обустройство трассы на вулкан Тятя – это необходимо сделать для развития туризма на южных Курилах.
Строительство дорог на Кунашире ведут за счет средств областного бюджета и на деньги федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов.
Напомним, в этом году по поручению Валерия Лимаренко дорожный фонд региона увеличили на 60 процентов. На строительство и ремонт дорог в областном бюджете заложили 7,4 миллиарда рублей – почти в два раза больше, чем годом ранее. На эти деньги построят 37,7 километра трасс, еще 120 километров отремонтируют.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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