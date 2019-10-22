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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 01 Ноября, 12:50 |
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Дальневосточная туристическая неделя пройдет на Сахалине
Крупное мероприятие для специалистов туристической индустрии Сахалинской области и регионов Дальнего Востока пройдет по инициативе правительства Сахалинской области при поддержке Федерального агентства по туризму, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Сахалинская область обладает значительным потенциалом развития туризма. Нам важно поддержать отрасль, чтобы максимально эффективно использовать этот потенциал: усилить позиции действующих игроков, привлечь новых. Именно для этого мы собираемся вместе – не только сахалинские туроператоры, но и эксперты из других регионов и из-за рубежа, – отметил руководитель организационного комитета мероприятия, заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Байдаков.
Деловая программа мероприятия будет состоять из двух частей. В начале, 2 и 3 декабря, состоится серия круглых столов и мастер-классов для туристического бизнеса Сахалинской области. В частности, планируется посвятить время обсуждению таких тем, как международный маркетинг в интернете, идеи для бизнеса в сфере туризма, мировые стандарты качества в сфере гостеприимства.
В следующие два дня – 4 и 5 декабря – к работе присоединятся федеральные эксперты и иностранные гости. Предлагается обсудить национальные пристрастия корейских, китайских и японских туристов, а также такие направления, как экологический, горнолыжный и круизный туризм. На 5 число запланировано пленарное заседание «Дальний Восток – новое звучание туризма в России».
Наконец, 7 декабря посвящено отельерам и профессионалам ресторанного бизнеса. На этот день так же запланирован ряд практикумов и сессий с участием экспертов.
Участие в Дальневосточной туристической неделе бесплатное, регистрация производится на официальном сайте мероприятия по адресу www.ertw.ru .
Журнал "Дальневосточный капитал".
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