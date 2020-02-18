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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Марта, 18:30 |
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До 100 миллионов рублей получат лучшие инициативы жителей Сахалинской области по благоустройству
В островном регионе при поддержке областного правительства стартовал новый цикл проекта «Развитие территорий». Сахалинцы и курильчане сами выдвигают идеи по преображению своих населенных пунктов. Лучшие будут реализованы в течение двух ближайших лет за счет регионального бюджета.
«Развитие территорий» предусматривает трехуровневую систему голосования. С 24 февраля по 22 марта жители будут предлагать свои инициативы в городах и селах. Затем три делегата от населенного пункта выберут идеи для защиты на районном уровне. На собраниях делегатов, которые пройдут с 16 по 27 марта, определят по два лучших проекта от каждого муниципального образования. Победителей определят на открытом голосовании в Интернете. С 1 по 20 мая все желающие смогут поддержать понравившиеся проекты на портале инициативного бюджетирования.
Общий бюджет «Развития территорий», который распределят между собой победители, – почти 1 миллиард рублей. Это самая большая сумма среди всех регионов России, запустивших у себя аналогичные проекты.
Напомним, в прошлом году лучшими признали 11 инициатив неравнодушных жителей из 10 муниципальных образований. Большинство отдали голоса за проекты парка в Корсакове и централизованного водоснабжения в Охотском, зоны отдыха с висячим мостом в Аниве, крытого корта для зимних и летних видов спорта в Охе. Углегорцы выступили с инициативой создать Аллею памяти в Шахтерске, александровцы попросили капитально отремонтировать систему водоснабжения в селе Виахту, а томарицы захотели построить баню в Ильинском. Поронайский район предложил реконструировать спортивный комплекс с лыжероллерной трассой. Невельский район считает необходимой автостанцию с остановочными павильонами. Смирныховский район хочет начать строительство информационно-патриотической площадки и скверов в Смирных, Победино и Рощино. Еще одним победителем стал проект строительства набережной в селе Стародубском Долинского района. Все эти инициативы будут реализованы в течение 2020-2021 годов.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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