|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 02 Августа, 19:53 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Южно-Сахалинске стартовал гастрономический марафон "Дары морей"
В течение месяца участники марафона будут предлагать гурманам специальные блюда. Их можно попробовать в ресторанах, кафе и супермаркетах областного центра, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Основа специальных блюд одинакова для всех шеф-поваров, участвующих в фестивале - это кальмар, лосось и камбала. Из простых ингредиентов необходимо приготовить нестандартное и уникальное угощение. Особое внимание кулинары уделяют пикантным соусам и необычным гарнирам. Важно, чтобы цена блюда не превышала 350 рублей. Сейчас средняя цена на одну позицию в сахалинских ресторанах около 1000 рублей.
- Казалось бы, что можно сделать с банальной гречкой? Мы рискнули и закоптили её. Теперь это гарнир к одному из наших фестивальных блюд, - рассказал президент сахалинской ассоциации кулинаров и рестораторов, шеф-повар гастробара Валерий Ковалев. - Марафон - это своего рода состязание островных рестораторов. Мы очень рады, что к новинкам есть интерес. Сегодня очень много заказов на блюда специального предложения «Дары морей».
Во время гастрономического марафона южносахалинцы и гости города смогут попробовать блюда, созданные по мотивам рецептов французской, итальянской, паназиатской и русской кухонь.
Узнать фестивальные блюда гости кафе, ресторанов и сетевых супермаркетов могут по специальному логотипу. Перечень участников и меню представлены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска – в тематическом разделе «Остров-Рыба»: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/3161/1677.
Первый гастрономический марафон «Дары морей» продлится до 31 августа. Сам фестиваль «Остров-Рыба» традиционно приурочен к празднованию Дня города Южно-Сахалинска. Он пройдет с 1 по 14 сентября. Финальным аккордом станет большой гастрономический праздник с культурной и развлекательной программами, работой рыбного маркета, зоны фуд-корта, дегустациями, награждением победителей конкурсов и участников мероприятий.
Одна из целей, которую ставят перед собой организаторы фестиваля «Остров-Рыба» - развитие гастрономического туризма, повышение культуры обслуживания и подачи блюд, продвижение рыбной продукции региона на внутреннем и внешнем рынках.
Отметим, вопрос обеспечения жителей области рыбной продукцией находится на контроле правительства Сахалинской области и лично главы региона. В результате переговоров, которые Валерий Лимаренко вел с Федеральным агентством по рыболовству с января, на островах разрешили любительский лов лососевых в местах традиционного отдыха и рыбалки. Норма на каждого местного жителя – до 5 килограммов горбуши в сутки.
- На Сахалине запустили новый сервис для предпринимателей
- В Южно-Сахалинске стартовал гастрономический марафон "Дары морей"
- Дни Эрмитажа впервые пройдут на Сахалине
- В Южно-Сахалинске жильцов аварийных домов переселят в современную высотку
- "Сахалин.онлайн" помог убрать 11 незаконных свалок
- На Сахалине в приморском йогурте нашли плесень и кишечную палочку
- На Итурупе археологи нашли предметы раннего Средневековья и палеометалла
- Три российских ленты поборются за Гран-при Сахалинского международного кинофестиваля "Края света"
- На Сахалине будут выпускать новые готовые блюда из местной сельхозпродукции
- Массовое строительство жилья развернется в Ногликах на Сахалине
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.