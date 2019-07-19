|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 02 Августа, 17:07 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Сахалине запустили новый сервис для предпринимателей
Старт сервису дали на инвестсовете при правительстве Сахалинской области. Его традиционно провел глава региона Валерий Лимаренко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– «Бизнес.Сахалин.Онлайн» будет работать по аналогии с уже действующей платформой «Сахалин.Онлайн». С помощью нового сервиса любой предприниматель сможет задать вопрос или рассказать о возникшей у него проблеме, – отметил глава региона Валерий Лимаренко.
Портал разработали по инициативе врио губернатора. Его запустили прямо на совещании, а разобраться в тонкостях работы сайта бизнесменам помогли волонтеры.
Важная особенность – на входе в сервис необходимо ввести данные, подтверждающие предпринимательскую деятельность. После регистрации пользователь может написать вопрос в отдельной строке или выбрать вариант из предложенного перечня. В списке собраны наиболее частые сложности, с которыми сталкиваются предприниматели. Например, оформление прав собственности или получение разрешения на строительство. Их сгруппировали по трем направлениям: регистрационные процедуры, финансовая поддержка и взаимодействие бизнеса с государственными органами власти в сфере инвестиционной деятельности.
После заполнения формы сообщение поступит оператору, который перенаправит его профильным специалистам.
За решением вопроса в «Бизнес.Сахалин.Онлайн» можно следить в режиме реального времени. Автор видит, кому направили его обращение и на какой стадии рассмотрения оно находится. Это делает проведение всех процедур максимально прозрачным. Сроки и полноту отработки запроса проконтролируют ответственные лица профильных органов власти. Ответ о решении проблемы придет предпринимателю в течение 10 дней.
Сейчас новый интернет-сервис работает в тестовом режиме.
- На Сахалине запустили новый сервис для предпринимателей
- В Южно-Сахалинске стартовал гастрономический марафон "Дары морей"
- Дни Эрмитажа впервые пройдут на Сахалине
- В Южно-Сахалинске жильцов аварийных домов переселят в современную высотку
- "Сахалин.онлайн" помог убрать 11 незаконных свалок
- На Сахалине в приморском йогурте нашли плесень и кишечную палочку
- На Итурупе археологи нашли предметы раннего Средневековья и палеометалла
- Три российских ленты поборются за Гран-при Сахалинского международного кинофестиваля "Края света"
- На Сахалине будут выпускать новые готовые блюда из местной сельхозпродукции
- Массовое строительство жилья развернется в Ногликах на Сахалине
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.