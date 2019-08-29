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02 Сентября 2019, 12:36 | Регион сегодня

Российская колея по всему Сахалину: движение открыто

30 августа на железнодорожном вокзале станции Южно-Сахалинск состоялась торжественная церемония, посвященная окончанию основного этапа работ по переустройству главного хода железнодорожной магистрали острова Сахалин с узкой колеи 1067 мм на общероссийский стандарт – 1520 мм.

Символом окончания работ по «перешивке» Сахалинской магистрали  на общероссийский стандарт колеи стала презентация для пассажиров нового «ширококолейного» подвижного состава – рельсового автобуса РА-3, ввод в эксплуатацию  которого состоялся 1 сентября.

В мероприятии приняли участие врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, начальник Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Николай Маклыгин и другие официальные лица.

– От всей души хочу поблагодарить железнодорожников. У нас появилась наша родная колея. Это историческое событие имеет огромное значение, поскольку позволит снизить стоимость и сроки доставки грузов, увеличить грузооборот, даст еще один импульс развитию туристического потенциала региона, позволит модернизировать устаревший железнодорожный подвижной состав, – отметил Валерий Лимаренко.

Слова благодарности участникам работ по переустройству выразил начальник Дальневосточной железной дороги:

- Все плановые сроки работ были соблюдены. Это сделано благодаря трудовому подвигу представителей всех железнодорожных профессий: путейцев, движенцев, вагонников, сотрудников службы СЦБ и многих других. Это ваша победа! – сказал Николай Маклыгин.

Напомним, холдинг «РЖД» с 2003 года ведет модернизацию инфраструктуры на острове Сахалин. В настоящее время железнодорожники завершили переукладку рельсов на почти 700 км пути – практически на всем протяжении островной магистрали (участки Холмск – Арсеньевка и Корсаков – Арсеньевка – Ноглики). Для выполнения работ было задействовано почти 1,5 тысяч человек и 534 единицы специализированной техники.

В целом проект модернизации железнодорожной инфраструктуры острова Сахалин является  одним из самых масштабных проектов компании и включен в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2020 года в числе приоритетных. Он включает в себя переустройство 865 км главных путей, а также 139 км станционных и 27 км подъездных путей, укладку 390 стрелочных переводов и реконструкцию порядка 70 искусственных сооружений (мостов, тоннелей). На его реализацию предусмотрены инвестиции объемом порядка 35 млрд рублей.

Модернизация островной инфраструктуры позволит повысить эффективность ее использования за счет применения общесетевых технологических стандартов. Укладка нового бесстыкового пути и поставки современного подвижного состава (магистральных и маневровых локомотивов, рельсовых автобусов, новых вагонов) позволят повысить скорость движения пассажирских поездов на Сахалине до 120 км/ч, грузовых – до 90 км/ч, а также кратно увеличить вес грузовых поездов.

– С вводом в эксплуатацию обновленной железной дороги мы сможем предложить жителям региона современные, качественные услуги по организации пассажирских и пригородных перевозок. Так, уже с 1 сентября мы вводим в эксплуатацию 3 состава новых рельсовых автобусов РА-3, изготовленных АО «Трансмашхолдинг» на заводе «Метровагонмаш». Они будут задействованы на пригородных маршрутах, – сказал Дмитрий Пегов.

Дмитрий Пегов также сообщил, что  работа по обновлению и модернизации парка пассажирского подвижного состава в Сахалинской области будет продолжена. В 2020 году запланирована поставка еще 4 составов рельсовых автобусов РА-3, а также инновационных пассажирских вагонов для поездов дальнего следования, курсирующих по островной магистрали.

Досье "Дальневосточного капитала": В конструкции и внешнем оформлении рельсовых автобусов РА-3 использован ряд новых решений: конструкционная скорость увеличена со 100 до 120 км/ч, количество мест для сидения увеличено на 15%, комфортабельный пассажирский салон оборудован автоматизированной системой кондиционирования с обеззараживателями воздуха и энергосберегающим светодиодным освещением, межвагонные переходы герметизированы, а входные дверные системы оборудованы кнопкой открытия с высокой и низкой платформы. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для посадки-высадки, места для кресел-колясок и специальное оборудование в санитарном узле. При этом рельсовые автобусы отвечают всем требованиям, предъявляемым к безопасности эксплуатации подвижного состава: они оборудованы аварийной системой поглощения энергии удара (крэш-системой), обеспечивающей высокий уровень безопасности пассажиров и локомотивной бригады, а также системами транспортной безопасности, включающими видеонаблюдение, пожарную и охранную сигнализацию.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: ДВЖД  РЖД 


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