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"Сахалин Энерджи" провела информационную встречу, на которой рассказала представителям СМИ о предстоящем в 2020 году масштабном плановом останове
Сегодня «Сахалин Энерджи» провела информационную встречу, на которой рассказала представителям федеральных и сахалинских СМИ о предстоящем в 2020 году масштабном плановом останове. Объем работ включает диагностику, техническое обслуживание, ремонт и модернизацию оборудования.
В этом году одновременно будут остановлены все производственные объекты газовой системы и проведен максимально возможный перечень технических операций. В июне–июле останов интегрированной газовой цепочки затронет морскую платформу «Лунская-А» (включая морские трубопроводы), объединенный береговой технологический комплекс (ОБТК), насосно-компрессорную станцию № 2, систему наземных трубопроводов газа и производственный комплекс «Пригородное».
Помимо стандартных ремонтных работ, которые компания проводит ежегодно, на 2020 год запланированы уникальные и сложные операции. Например, на платформе «Лунская-А» пройдет техническое обслуживание главного отсекающего клапана с применением технологии smart plug («интеллектуальная заглушка»). На ОБТК, который станет основным драйвером планового останова, определяющим его длительность, основной упор будет сделан на установку врезок для дожимной компрессорной станции для ее последующего подключения к общей системе газопроводов. Также здесь будут заменены факельные оголовки, что потребует проведения крупномасштабных грузоподъемных операций. На заводе по производству СПГ впервые в России пройдет замена отгрузочных рукавов газа. Всего в работах будет задействовано более 1100 приглашенных технических специалистов на всех производственных объектах. Основные ремонтные работы, когда будет остановлено газовое производство, займут около 30 дней.
Как отметил начальник департамента по производству (наземные объекты) «Сахалин Энерджи» Денис Луцев, все работы, в первую очередь, должны быть выполнены безопасно. «Говоря о том, чего мы стремимся достичь, можно выделить три задачи. Первое – это, конечно, безопасное выполнение работ. Нам не нужны травмы, каждый сотрудник должен вернуться домой целым и невредимым. Второе – высокое качество выполнения работ. Необходимо сразу все делать так, чтобы потом не пришлось переделывать. Кроме того, мы должны обеспечить безопасный запуск и бесперебойную эксплуатацию объектов после завершения ремонтных работ. И третье, чего мы хотим добиться – это выполнение всего объема работ в соответствии с намеченным графиком», – добавил Денис Луцев.
Проведение подобного рода мероприятий обеспечит безопасную и бесперебойную работу всего производства в будущем. Компания использует в своей деятельности самые передовые российские и международные стандарты и принципы.
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