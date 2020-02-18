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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Марта, 18:31 |
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На Сахалине планируют создать продюсерский центр и Школу Кино
Вопрос создания автономной некоммерческой организации, которая полностью возьмет на себя организацию съемочного процесса и подготовки кадров для киноиндустрии, обсудили на первом заседании Совета при губернаторе по развитию кинематографии.
– На Сахалине много творческих людей, которые хотят реализовать себя в кинематографе. И мы должны создать все условия, чтобы они могли делать это здесь, у себя дома, а не уезжать в другие регионы. К тому же Сахалин и Курилы способны стать востребованной площадкой для съемок фильмов, другой видеопродукции, привлечь к нам съемочные группы из разных стран, – обратился к участникам встречи Валерий Лимаренко.
Участники Совета предложили создать в регионе продюсерский центр. Он должен заняться организацией всего процесса в регионе, связанного с киноиндустрией.
– Прежде всего, для этого необходимо сформировать кинокомисию – связующее звено между органами власти и кинопроизводителями. Сегодня в России действует 16 подобных объединений и создаются новые, – сообщил представитель «Сахалинского кинодосугового объединения» Илья Шамазов.
Генеральный продюсер Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» Алексей Агранович напомнил, что в регионе уже несколько лет работают киномастерские. – С нашей точки зрения назрела необходимость организации на Сахалине базового кинематографического профессионального образования. Задачи не в том, чтобы воспитать десять тарковских и спилбергов. Важнее то, что сегодня визуальный контент является языком, на котором говорит весь мир. Необходимо уметь с этим обращаться. Мы считаем, что создание на Сахалине такой школы послужит толчком для образования индустрии, которая будет выполнять задачи не только творческие, но и поможет продвигать регион на международной арене, – отметил Алексей Агранович.
На базе Школы Кино на Сахалине предполагается проводить двухгодичные занятия на постоянной основе. Набирать будут всех желающих овладеть основами кино и видеопроизводства в диапазоне от создания документальных, короткометражных и художественных лент до профессионального изготовления рекламы. Цель – подготовка квалифицированных кадров в области режиссуры, драматургии, операторского искусства. Проект уже готовы курировать именитые режиссеры Борис Хлебников и Наталия Мещанинова, а также оператор Максим Трапо.
– Федеральное министерство культуры полностью поддерживает нашу инициативу и отмечает, что такой комплексный подход по решению задач развития кинематографии будет полезен и для других российских регионов, – сообщила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.
Участники Совета одобрили идею создания Школы Кино и продюсерского центра. Глава региона поставил задачу решить организационные моменты. На следующем заседании участники обсудят вопросы более детально.
- На Сахалине планируют создать продюсерский центр и Школу Кино
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