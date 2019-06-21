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Среда| 03 Июля, 22:40 |
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Жители Сахалинской области выбирают названия для теплоходов
На курильской линии они должны начать работать в 2021 году, а пока на официальной странице главы региона Валерия Лимаренко ВКонтакте идет голосование за названия судов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
В социальных сетях врио губернатора области сахалинцы и курильчане оставили более сотни вариантов. Десятка самых популярных вышли на голосование. Пока лидирует «Адмирал Геннадий Невельской». Выдающегося исследователя Дальнего Востока, который доказал, что Сахалин – остров, поддержали 25 процентов голосующих.
На втором месте с 19 процентами голосов – «Павел Леонов» – в честь главы островного региона в 1960-1978 годы. При нем были построены Сахалинская ГРЭС, паромная переправа Ванино – Холмск, железная дорога Альба – Ноглики, жилье, школы, больницы и множество других социально значимых объектов.
Также многие сахалинцы и курильчане считают, что теплоходы должны носить имена героев. «Лейтенант Максимов» и «Капитан Быков» – в честь командиров партизанских отрядов, защищавших Сахалин от японской армии в 1905 году. «Бронислав Гротто-Слепиковский» – в память о штабс-капитане, командире русского партизанского отряда, действовавшего на Южном Сахалине во время русско-японской войны. «Александр Водынин» – в честь героя Курильского десанта, кто ценой своей жизни остановил продвижение вражеского танка на Шумшу 18 августа 1945 года.
Среди вариантов названий для теплоходов есть также имена людей, кто оставил значительный след в мирной жизни. Академик Евгений Мархинин основал первый вулканологический стационар на Кунашире. Дмитрий Гирев – сахалинец, полярный исследователь, первый русский человек, побывавший в Антарктиде. Василий Ощепков – родоначальник советского дзюдо и один из основателей самбо, родился на Сахалине.
Поддержать понравившиеся названия можно на странице Валерия Лимаренко ВКонтакте https://vk.com/limarenko_official. Голосование продлится до 11 июля.
Напомним, два грузопассажирских судна будут обеспечивать транспортное сообщение между Курильскими островами и Сахалином. С их выходом на линию в начале 2021 года в три раза вырастет оборот пассажиров и грузов. Суда ледового класса позволят осуществлять бесперебойные перевозки в любое время года. Каюты обладают повышенной комфортностью и оборудованы системами климат-контроля.
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