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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Декабря, 14:59 |
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На Сахалине стартовала Дальневосточная неделя туризма
Его инициатором стало правительство Сахалинской области при поддержке Федерального агентства по туризму.
– Сахалинская область обладает значительным потенциалом развития туризма. Нам важно поддержать отрасль, чтобы максимально эффективно использовать этот потенциал: усилить позиции действующих игроков, привлечь новых. Именно для этого мы собираемся вместе – не только сахалинские туроператоры, но и эксперты из других регионов и из-за рубежа, – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Мероприятие вызвало большой интерес со стороны туристического бизнеса. В Южно-Сахалинск приехали более 100 гостей из других регионов – с Камчатки, Чукотки, из Приморья, Амурской области и Якутии, из регионов Центральной России. Есть и иностранные гости, представляющие Китай, Республику Корея, Японию, Индию, Францию, Ирландию, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
В программе Дальневосточной туристической недели – 17 сессий по различным аспектам индустрии гостеприимства, а также 3 сессии специально для рестораторов и отельеров. Предусмотрены мастер-классы от специалистов по интернет-технологиям, брэндингу, рекламе и сервису. Среди экспертов, которые будут проводить мастер-классы – популярный тревел-блогер Дмитрий Куликов (@oktagon, Хабаровск), генеральный директор гостиницы «Экватор» Виктория Колитенко (Владивосток), специалист в области глобальных интернет-коммуникаций Ольга Дохерти (Лондон).
В качестве экспертов федерального уровня в туристической неделе примут участие вице-президент Российского союза туроператоров Ольга Санаева и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Крупные федеральные туроператоры будут представлены компаниями «Интурист» и TUI.
Напомним, деловая программа мероприятия будет состоять из двух частей. В начале, 2 и 3 декабря, состоится серия круглых столов и мастер-классов для туристического бизнеса Сахалинской области. В частности, планируется посвятить время обсуждению таких тем, как международный маркетинг в интернете, идеи для бизнеса в сфере туризма, мировые стандарты качества в сфере гостеприимства.
В следующие два дня – 4 и 5 декабря – к работе присоединятся федеральные эксперты и иностранные гости. Предлагается обсудить национальные пристрастия корейских, китайских и японских туристов, а также такие направления, как экологический и круизный туризм.
Руководитель Сахалинской области Валерий Лимаренко уделяет большое внимание развитию туристической отрасли региона. Основными приоритетами данной сферы он считает создание на островах соответствующей инфраструктуры, ее доступность и качество предоставляемых услуг. Ежегодно острова посещают около 300 тысяч туристов из России и зарубежных стран. В островном регионе по поручению главы региона Валерия Лимаренко на туристическую отрасль в этом году направлено более 500 миллионов рублей. Для сравнения в прошлом году эта сумма составила всего 132 миллиона рублей.
Участие в Дальневосточной туристической неделе бесплатное, регистрация производится на официальном сайте мероприятия по адресу www.ertw.ru.
Дополнительная информация по тел. +7 4242 240 335, ГБУ «Сахалинский туристско-информационный центр».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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