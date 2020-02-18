|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 05 Марта, 07:47 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Сахалине состоялась Газовая конференция в рамках подготовки ВЭФ-2020
В рамках подготовки VI Восточного экономического форума в Южно-Сахалинске при поддержке Фонда Росконгресс состоялась выездная сессия «Переход на использование природного газа в качестве моторного топлива: вызовы и возможности».
В мероприятии приняли участие: губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, заместитель председателя Правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко, заместитель директора Фонда Росконгресс и директор Восточного экономического форума Игорь Павлов, а также представители министерств энергетики РФ и промышленности и торговли РФ, ПАО «Газпром», поставщики газового оборудования, сотрудники дилерских центров, представители транспортных компаний, а также Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Основной темой мероприятия стали вызовы и возможности перехода на газомоторное топливо российской транспортной отрасли.
– Сегодня газомоторное топливо успешно используется уже более чем в 80 странах мира, и у Сахалинской области есть ресурсные и технологические возможности, чтобы успешно реализовать этот проект, – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
– Состоявшаяся конференция – это значительное событие не только для Дальнего Востока, но и для всей России. Транспорт на компримированном и сжиженном природном газе имеет отличные перспективы внедрения, в этом смогли убедиться участники и гости конференции и выставочной экспозиции, – подчеркнул директор Восточного экономического форума, заместитель директора Фонда Росконгресс Игорь Павлов. – По итогам «Сахалинской газовой конференции» будут подготовлены предложения в деловую программу ВЭФ-2020».
Дискуссии о переходе на газомоторное топливо продолжились в рамках круглых столов, а также были анонсированы планы по переводу на метан половины сахалинских автомобилей к 2024 году. Для этого уже формируется сеть газовых заправок и сервисных центров, увеличивается парк муниципальной техники, которая использует метан, расширяются меры поддержки для автовладельцев, решивших переоборудовать транспорт.
Стоит отметить, что участники проекта по строительству газозаправочной инфраструктуры получают многочисленные преференции, такие как земельный участок без торгов, прямые субсидии на возмещение затрат, связанных со строительно-монтажными работами и приобретением оборудования для автозаправочных комплексов.
В рамках конференции была организована специализированная выставка, на которой владельцы техники, представители компаний-производителей, сервисных центров и дилеры продемонстрировали участникам особенности устройства и работы автотранспорта.
На мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Сахалинской области и ООО «Яндекс». Стороны договорились о сотрудничестве в сфере повышения безопасности дорожного движения, реализации совместных социальных инициатив и экологических проектов, развития информационно-коммуникационных технологий.
Одним из значимых итогов конференции также стало расширение партнерской базы среди сахалинских компаний, осуществляющих комплексные услуги по производству и обслуживанию газомоторной техники.
Напомним, что VI Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2–5 сентября 2020 года. Организатор мероприятия – Фонд Росконгресс.
- На Сахалине состоялась Газовая конференция в рамках подготовки ВЭФ-2020
- На Сахалине планируют создать продюсерский центр и Школу Кино
- "Сахалин Энерджи" провела информационную встречу, на которой рассказала представителям СМИ о предстоящем в 2020 году масштабном плановом останове
- До 100 миллионов рублей получат лучшие инициативы жителей Сахалинской области по благоустройству
- По итогам 2019 года порт Шахтерск вошел в десятку крупнейших портов России по перевалке угля
- Губернатор Сахалинской области предложил сделать 3 сентября новым Днём воинской славы
- Две корейские авиакомпании рассматривают возможности запуска рейсов на Сахалин
- Экспорт СПГ проекта "Сахалин-2" в 2019 году сократился на 16%
- Сахалин заручился поддержкой большого бизнеса в реализации проекта Севморпути
- На Кунашире построили крупный жилой квартал
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.