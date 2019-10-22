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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 04 Декабря, 10:13 |
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Об истории, настоящем и будущем Сахалина расскажут на фестивале "Дни Дальнего Востока в Москве"
Мероприятие пройдет под патронатом заместителя Председателя Правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева с целью привлечения в регион молодежи, а также популяризации округа, его туризма и культуры.
Планируется, что за 12 дней фестиваль, в рамках которого состоятся выставки продуктов и поделок, выступления национальных коллективов, мастер-классы по кулинарии и ярмарки вакансий, посетят несколько десятков тысяч человек. Островной регион приготовил собственную интересную и насыщенную программу.
Одним из ярких событий фестиваля станет масштабная Дальневосточная ярмарка, которая развернется на широкой стороне Нового Арбата и будет работать с 3 по 8 декабря. Улицу украсят фигурами представителей дальневосточной флоры и фауны. Сахалинская область здесь представит арт-объект «Лосось на волне», символизирующий самобытность и природные богатства островного региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
На уличных сценах для гостей ярмарки выступят музыкальные и танцевальные коллективы, а в анимационных павильонах ежедневно будут проходить мастер-классы, во время которых посетители познакомятся с традиционными промыслами и творчеством коренных народов Дальнего Востока. Также в программу войдут интерактивные лекции, посвященные культуре, развитию, истории и сегодняшнему дню макрорегиона.
Представители всех одиннадцати регионов Дальневосточного федерального округа разместятся в торговых галереях. Здесь можно будет приобрести широкий ассортимент продуктов питания и сувениров. Так, в «кафе Сахалин» посетителям предложат сахалинские конфеты, сиропы из ягод и пянсе. Продовольственный рынок области представят компании «Гидрострой», «Оплот Мира» и «Сако».
Также в павильоне анимации пройдут мастер-классы сахалинского мастера декоративно-прикладного творчества в направлении «Изделия из рыбьей кожи». О туристическом потенциале островного региона расскажут волонтеры.
Все посетители ярмарки будут приглашены на выставку Дальнего Востока, которая в рамках фестиваля пройдет с 12 по 14 декабря в московском Экспоцентре. В эти дни там будут работать несколько тематических зон.
В образовательной – столичной молодежи расскажут о поддержке правительством Сахалинской области молодых специалистов, врачей и педагогов. Кроме того, запланирована презентация Сахалинского государственного университета, а компании «Эксон» и «Сахалинская Энергия» познакомят с вакансиями крупнейших нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
В зоне туризма сахалинские волонтеры поделятся информацией о туристическом потенциале области. Желающие смогут запечатлеть себя на маяке «Анива». Соответствующая фотозона будет доступна для всех. Рядом с ней разместится аквариум с обитателями моря (морскими ежами, звездами и крабами).
В рамках деловой программы известный актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович расскажет о международном кинофестивале «Край Света», который регулярно проводится на Сахалине.
С прошлым, настоящим и будущим Сахалинской области можно будет познакомиться на экспозиции под названием «Артефакты и бренды». Здесь доисторический Сахалин представят аммонит и реплика черепа динозавра Nipponosaurus sachalinensis размером в длину 50 см, в ширину 30 см, распечатанная на 3D принтере.
О Сахалине XIX века расскажет книга А.П. Чехова «Остров Сахалин», изданная в 1895 году. Макеты японских танков помогут погрузиться в атмосферу последнего танкового боя Второй Мировой войны. Они сделаны по подобию оригинальной техники, оставшейся на острове Шумшу, – месте трагичного и масштабного военного противостояния.
Современный Сахалин представляет макет первой в России морской газодобывающей платформы «Лунская-А». В этом же разделе экспозиции появится информация о спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух», первых международных зимних играх «Дети Азии» и авиакомпании «Аврора». Со своей продукцией посетителей познакомит островная компания «Гидрострой».
Макет моста Селихино (Хабаровский край) – Ныш (Сахалинская область) расскажет о будущем островного региона. Предполагается, что соединение острова с материком даст возможность ускорить контейнерные перевозки и увеличить их объем в 4 раза.
На сцене Сахалин представят Ульяна Ми и Джей Мар, а также ансамбль «Русский терем».
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