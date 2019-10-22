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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 04 Декабря, 10:13 |
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Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко подведет итоги за год
Эфир состоится в эту пятницу, 6 декабря, в 15:00 на телеканалах «ОТВ-Сахалин» и «ОТВ-Домашний», на сайте skr.su. Посмотреть трансляцию островитяне также смогут на YouTube-канале телекомпании «ОТВ».
– Друзья, прошел год с момента, когда я возглавил Сахалинскую область, познакомился с проблемными вопросами, и, заручившись вашей поддержкой, приступил к их решению, – отметил Валерий Лимаренко. – Вместе нам удалось добиться успеха по многим направлениям. Все это стало возможным благодаря нашим регулярным встречам, общению, открытому разговору. Считаю, такой диалог очень важным и приглашаю вас активнее задавать вопросы, в том числе через социальные сети, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Прием видеовопросов из островных муниципалитетов проходил через социальные сети и уже завершился. Кроме того, во время эфира будет работать «горячая линия».
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