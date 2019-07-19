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Понедельник| 05 Августа, 14:26 |
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Дмитрий Медведев отметил позитивные изменения на Курилах
– Лет 10 назад была подготовлена первая программа по развитию Курильских островов. Её размер составлял несколько десятков миллионов рублей. На эти деньги что-то изменить было почти невозможно. Сейчас это 15 миллиардов рублей. Вложения окупаются и создают среду для жизни в интересном, экзотическом и стратегически важном для нашей страны месте, – отметил Дмитрий Медведев.
На строительство нового жилья в селе Рейдово направят более 300 миллионов рублей. Здесь появятся два современных трехэтажных дома. В первом – 18, во втором – более 20 квартир. Монолитный каркас зданий готов уже на 60 процентов. Объекты сдадут в 2020 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– В новые дома переедут курильчане из ветхих и аварийных домов. Со строительством потребность в переселении жителей Рейдово сократится на 95 процентов, – рассказал глава региона Валерий Лимаренко.
А к 2021 году в селе появится новая школа на 135 мест. Её оборудуют современной техникой. Безопасность детей обеспечат охранная сигнализация и противопожарная система. В здании разместят просторную столовую и светлый спортзал. На территории появятся площадки для уличных видов спорта. Строительство объекта уже началось.
Также премьер-министр РФ побывал в водно-оздоровительном комплексе «Жаркие воды» и на рыбоперерабатывающем заводе «Ясный». Объекты произвели на Дмитрия Медведева хорошее впечатление, как и развитие Курильских островов в целом.
– Я наблюдаю за развитием Курильских островов уже более 10 лет. Изменения очень значительные. Когда я первый раз сюда попал, здесь стояли бараки. Жизнь была хуже, чем в советский период. Сейчас здесь асфальтированные дороги, строятся новые дома, новая школа, а рыбным промыслом занимаются современные предприятия, – отметил Дмитрий Медведев.
Напомним, накануне состоялась двусторонняя встреча председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и врио губернатора Валерия Лимаренко. На ней премьер-министр поддержал ряд инициатив главы Сахалинской области. Это завершение асфальтирования дороги Южно-Сахалинск-Оха при федеральной поддержке, возвращение на рынок пассажирских перевозок авиакомпании «Аэрофлот» и выделение дополнительных средств на переселение сахалинцев из аварийного жилья.
Также Дмитрий Медведев провел в Южно-Сахалинске совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. Премьер-министр одобрил инициативу главы области Валерия Лимаренко «обнулить» федеральные и региональные налоги на Курилах. Это позволит привлечь инвесторов, создать множество высокооплачиваемых рабочих мест и дать толчок развитию островов.
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