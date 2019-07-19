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05 Августа 2019, 09:45 | Регион сегодня |

Дмитрий Медведев одобрил инициативу "обнулить" налоги на Курилах

Обнуление налогов позволит привлечь инвесторов, создать множество высокооплачиваемых рабочих мест и дать толчок развитию островов

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел в Южно-Сахалинске совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Участие в нем приняли заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, федеральные министры и главы дальневосточных регионов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко вышел с предложением – «обнулить» федеральные и региональные налоги для предпринимателей на Курилах. Такую инициативу сейчас прорабатывает руководство региона совместно с полпредом Юрием Трутневым.

– Это интересная инициатива. Курилы имеют особое значение для нашей страны, и нам нужен специальный инструмент активизации бизнеса на островах. Давайте рассмотрим имеющиеся предложения по поддержке бизнеса в Сахалинской области, – сказал Дмитрий Медведев.

– Обнуление налогов позволит привлечь инвесторов, создать множество высокооплачиваемых рабочих мест и дать толчок развитию островов. Сегодня там есть широкополосный Интернет, что дает возможность активно внедрять цифровые технологии. Также большой интерес у бизнеса вызывает островной туризм, – отметил Валерий Лимаренко.

Сегодня на Сахалине и Курилах реализуется самое большое на Дальнем Востоке число мероприятий по развитию центров экономического роста. До 2021 года на островах появятся 132 современных объекта – 7 – здравоохранения, 17 – образования, 4 – культуры, 16 – спорта, 4 – соцзащиты, 27 –транспорта, 16 – жилищного строительства, 24 – коммунального хозяйства, 15 – газификации. Все эти социально значимые мероприятия осуществляются на средства федерального бюджета.

На развитие центров экономического роста на Дальнем Востоке направлено 94,3 миллиарда рублей. На эти средства строятся больницы и школы, приобретается оборудование и транспорт, ремонтируются сельские дома культуры, реконструируются дороги, переселяются жители аварийных домов.

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, сегодня в центрах экономического роста проживают 6,6 миллиона человек – более 80 процентов дальневосточников. Поэтому главам регионов необходимо уделять особое внимание эффективному использованию финансовых средств.

– Деньги должны «работать». Нужно сделать все, чтобы не отставать от графиков сдачи объектов, но при этом не забывать и о качестве, – подчеркнул Дмитрий Медведев. – Речь идет о самых важных сферах для людей, развитии социальной инфраструктуры. Центры экономического роста представляют собой эффективные механизмы развития Дальнего Востока, привлечения сюда инвестиций. Дальний Восток отличается удаленностью от центра, низкой плотностью населения, но при этом здесь уникальный географический и экономический потенциал.

Напомним, накануне состоялась двусторонняя встреча председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева и врио губернатора Валерия Лимаренко. На ней премьер-министр поддержал ряд инициатив главы Сахалинской области. Это завершение асфальтирования дороги Южно-Сахалинск-Оха при федеральной поддержке, возвращение на рынок пассажирских перевозок авиакомпании «Аэрофлот» и выделение дополнительных средств на переселение сахалинцев из аварийного жилья. 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Сахалин  Валерий Лимаренко  Курилы  Дмитрий Медведев 


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