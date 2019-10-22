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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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05 Ноября 2019, 09:15 | Регион сегодня |
Следственный изолятор вынесут за пределы Южно-Сахалинска
Договоренность об этом достигнута на состоявшейся в столице встрече губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с директором ФСИН России Александром Калашниковым
До конца ноября решено подготовить соглашение и дорожную карту по переносу из центра города объектов УФСИН России по Сахалинской области. Для строительства нового следственного изолятора и отдела по конвоированию федеральной службе предложена площадка в районе аэропорта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Высвобождаемые земельные участки передадут в собственность Сахалинской области. Их будут использовать под размещение социально значимых объектов. Так, на месте действующего СИЗО-1, которому в следующем году исполнится 75 лет, предлагается разбить сквер.
Теги: ФСИН Южно-Сахалинск
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