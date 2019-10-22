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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Декабря, 14:43 |
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Предпринятые сахалинским правительством меры позволили увеличить турпоток в регион
Такая информация прозвучала в ходе пленарного заседания форума «Дальневосточная неделя туризма».
Увеличить туристический поток удалось за счет повышения транспортной доступности региона. Так, в этом году губернатор Валерий Лимаренко добился возвращения в область «Аэрофлота», сохранив «плоские» тарифы. Кроме того, на островах ввели единый тариф на внутренние авиарейсы для жителей вне зависимости от регистрации. Это стало особенно актуально для курильского направления.
Впервые регулярное вертолетное сообщение соединило Кунашир, Шикотан и Итуруп, возобновились авиарейсы в Ноглики и Шахтерск. С июня из Южно-Сахалинска запустили новые межрегиональные маршруты – в Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре и Петропавловск-Камчатский, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– В этом году было принято много важных решений, которые будут способствовать дальнейшему развитию туризма. Так, на Восточном экономическом форуме губернатор подписал соглашения о реализации крупных проектов в этой сфере, – отметил заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев. – Например, «Сахалин-Экспресс» – это уникальный туристический маршрут на исторической узкоколейной железной дороге Южно-Сахалинск-Холмск. Среди проектов также туристический кластер «Курилы» – проект «Эбеко», «Архипелаг Онекотан», «Итуруп Резорт».
К примеру, проект «Архипелаг Онекотан» предполагает создание места притяжения на Северных Курилах. Он рассчитан на четыре года – за это время на островах появятся оборудованные пешеходные маршруты, гостиница на 200 номеров, взлетно-посадочная полоса для малой авиации.
Также продолжается развитие спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». В зимний сезон – это центральное место притяжения гостей. Здесь открыто 25 километров трасс, работают современные подъемники. Курорт удобно расположен в центре города, недалеко от гостиниц и ресторанов. В этом году он стал центральной площадкой для проведения первых международных зимних спортивных игр «Дети Азии». Областное руководство намерено сделать «Горный воздух» всесезонным комплексом.
Отметим, руководитель Сахалинской области Валерий Лимаренко уделяет большое внимание развитию туристической отрасли региона. Основными приоритетами данной сферы он считает создание на островах соответствующей инфраструктуры, ее доступность и качество предоставляемых услуг. В островном регионе по поручению главы региона на туристическую отрасль в этом году направлено более 500 миллионов рублей. Для сравнения в прошлом году эта сумма составила всего 132 миллиона рублей.
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