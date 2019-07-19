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Сахалинский кинофестиваль "Игра света" представит более 70 лент 11 стран
Конкурсная программа «Игры света» составлена из российских и зарубежных фильмов, авторами которых стали молодые люди до 17 лет. Киноленты юные организаторы выбрали сами. Ребята учились продюсированию и конкурсному отбору, придумывали специальные программы, разрабатывали фирменный стиль, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Уровень вовлеченности детей в процесс был настолько высоким, что мы решили этот проект реализовать, – отметил продюсер Сахалинского международного кинофестиваля «Край света. Восток» Алексей Агранович. – Мы играем в кинофестиваль, играем в кино. Но это не значит, что «Игра света» – это что-то легкомысленное. Задача вполне серьезная и масштабная – сделать из этого фестиваля настоящий центр подросткового творчества.
Оценивать конкурс будут два жюри: профессиональное взрослое, куда вошли актер Семен Трескунов, продюсер Артем Васильев и режиссер Наталия Мещанинова, и подростковое – сахалинские школьники.
Юные организаторы сформировали также внеконкурсную программу из четырех разделов: «Диалог поколений», «Путь к мечте», «Стать ближе» и «Субкультуры».
– Программа выстраивается вокруг тем, которые волнуют подростков. Например, ребята рассказывали, что дети и родители часто плохо понимают друг друга. Также мы хотели обсудить современные молодежные направления – аниме, косплей, музыку k-pop, – рассказал куратор продюсерской мастерской «Успех» Михаил Алексеевский.
«Диалог поколений» представляет фильмы, которые дети и взрослые рекомендуют друг другу к просмотру. Юные сахалинцы посчитали, что сложный мир современного подростка лучше всего показан в картинах: «Джуно» (2007, режиссер Джейсон Рейтман), «Там, где живут чудовища» (2009, режиссер Спайк Джонз) и «Мальчик с велосипедом» (2011, режиссеры Жан-Пьер и Люк Дарденны). А взрослые посоветовали молодежи посмотреть советскую классику – «Я шагаю по Москве» (1963, режиссер Георгий Данелия), «Доживем до понедельника» (1968, режиссер Станислав Ростоцкий), «Вам и не снилось» (1980, режиссер Илья Фрэз).
В программу «Путь к мечте» вошли комедия «Хороший мальчик» Оксаны Карас и «Тренер» – режиссерский дебют Данилы Козловского. Он прилетит на Сахалин, чтобы представить картину гостям и участникам фестиваля.
В программу «Стать ближе» войдут фильмы японского, корейского и французского режиссеров. А «Субкультуры» познакомят с анимэ «Твое имя». Работа режиссера Макото Синкая стала самым кассовым японским анимационным фильмом за всю историю, собрав 355 миллионов долларов.
Основными площадками для показов станут кинотеатры «Октябрь» и «Комсомолец» в Южно-Сахалинске. Напомним, кинофестивали «Игра света» и «Край света. Восток» проводятся в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» при поддержке правительства Сахалинской области.
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