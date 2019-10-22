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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Ноября, 00:44 |
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Большая часть налогов от проекта "Сахалин-1" продолжит оставаться в островном регионе
Дальнейшее развитие шельфовых проектов обсудили представители власти и бизнеса. Одна из ключевых тем – строительство завода по переработке природного газа в поселке Де-Кастри Хабаровского края, который будет работать на сахалинском сырье, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– В течение нескольких лет большие налоги будут приходить от капитальных затрат, а потом, когда запустят завод в Де-Кастри, налоги в Сахалинскую область начнут поступать от деятельности этих перерабатывающих мощностей, – отметил глава региона Валерий Лимаренко, комментируя вопрос.
Программа монетизации газа по проекту "Сахалин-1" будет проходить в рамках подписанного соглашения о разделе продукции, в свою очередь, сообщила президент компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" Шелли Бир.
– Его положения остались неизменными, – добавила Шелли Бир. – Предусматривается такая же модель взаимодействия между нами, правительством Российской Федерации и правительством Сахалинской области.
Также в своём докладе она рассказала о развитии проекта и о том, какие возможности это открывает для экономики региона. Все три месторождения – Чайво, Одопту и Аркутун-Даги – на данный момент продолжают находиться в стадии добычи. Углеводороды с них направляют на береговой комплекс Чайво для обработки. Затем сырую нефть транспортируют для отправки на экспортные рынки АТР в нефтеотгрузочный терминал Де-Кастри, где компания планирует возвести завод по сжижению природного газа.
– Строительство будет вестись на двух территориях – в Хабаровском крае и у нас, – уточнил Валерий Лимаренко. – Вложения в строительство завода и стоимость работ по созданию инфраструктуры на Сахалине – они соизмеримы в буквальном смысле слова. И исчисляются миллиардами долларов.
Основную часть трубопровода проложат по территории Сахалинской области, и лишь небольшую – в Хабаровском крае. Параллельно компания продолжит бурение на всех трёх месторождениях.
Шелли Бир сообщила, что строительство и установка основных действующих объектов проекта продолжалась с 2002 по 2017 годы. За это время увеличился уровень участия региональных строительных компаний, предприятий, предоставляющих услуги по общему обслуживанию проекта, а также авиационных и иных транспортных фирм.
– Это успешный пример того, как развитие проекта простимулировало прогресс предприятий в регионе, – отметила руководитель компании.
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