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На Сахалине новые рельсобусы получат имя "Орлан"
Этот вариант большинство сахалинцев поддержало в ходе голосования, которое проходило в социальных сетях с 16 по 30 декабря.
Пользователи соцсетей предложили около 100 вариантов. Из них выбрали десятку самых популярных: «Орлан», «Сивуч», «Снегирь», «Косатка», «Восход», «Три брата», «Медуза», «Мотриса», «Дельфин» и «Чайка».
Всего в опросах на официальных страницах областного правительства поучаствовали более 6,5 тысяч человек. За «Орлана» свои голоса отдали 1264 пользователя. На втором месте – «Снегирь» (862 голоса), на третьем – «Сивуч» (686 голосов).
В «Одноклассниках» большинство выбрали «Орлана» (254 голоса). Другие варианты отстали от лидера в несколько раз.
В Instagram чаще всего упоминались «Орлан» (371 голос), «Снегирь» (273 голоса) и «Восход» (223 голоса).
Лидерами опроса «ВКонтакте» стали «Восход» (496 голосов) и «Орлан» (425 голосов). Остальные претенденты не перешагнули рубеж в три сотни голосов.
В Telegram пользователям больше всего приглянулись «Мотриса» (224 голоса), «Орлан» (214 голосов) и «Снегирь» (208 голосов).
Напомним, новый вид транспорта начал курсировать по Сахалину осенью этого года, после перешивки узкоколейки на общероссийский стандарт. РА-3 специально для островной железной дороги изготовили в Московской области. Рельсовые автобусы способны развивать скорость до 120 километров в час. В вагонах предусмотрены кондиционер, светодиодное освещение, обеззараживатель воздуха, две санитарные комнаты. За безопасность людей отвечают система видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализации.
Три рельсовых автобуса курсируют по пригородным маршрутам: Южно-Сахалинск – Томари, Томари – Холмск, Южно-Сахалинск – Корсаков. В 2020 году планируется доставить на Сахалин еще четыре «Орлана», которые будут перевозить пассажиров в центральных районах области.
Выбрать имя для нового вида транспорта сахалинцам предложил губернатор Валерий Лимаренко во время прямого эфира программы «Острова. Главное». Руководство ОАО «РЖД» эту идею охотно поддержало.
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