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08 Апреля 2020, 14:39 | Регион сегодня
На Сахалине подтвердили пять новых случаев коронавируса
Выявлен круг их ближайших контактов, оперативно отрабатываются все возможные случаи реагирования. Контактировавшие сдали анализы и находятся в обсервации
Результаты пришли из новосибирской вирусологической лаборатории «Вектор». На сегодняшний день в островном регионе 7 человек получают лечение, 4 пациента уже выздоровели.
Инфицированные получают специализированное лечение.
Напомним, что прибывающие в Сахалинскую область вместе со своими семьями обязаны не менее двух недель находиться на карантине – без возможности выйти из дома. Те, у кого нет возможности организовать домашнюю обсервацию, направляются в лагерь «Юный железнодорожник», гостиницу «Спортивная», оздоровительно-досуговый центр «Юбилейный», санаторий «Синегорские минеральные воды». За нарушение карантина грозят штрафы и другие меры ответственности, вплоть до уголовной.
Теги: пандемия карантин коронавирус
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