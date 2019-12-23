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Четверг| 09 Января, 14:23 |
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На Сахалине решается вопрос транспортного сообщения с северными Курилами
Руководство регионального минтранса провело телефонное совещание с представителями камчатской авиакомпании «Витязь-Аэро». Стороны намерены продлить договор о субсидировании пассажирских перевозок. Это позволит обеспечить в наступившем году регулярное вертолетное сообщение между Парамуширом и Камчаткой.
– Работа по организации транспортной связи с северными Курилами вышла на завершающую стадию, достигнут ряд договоренностей с перевозчиками. Сейчас следует урегулировать вопрос по тарифам на рейсы вертолетов. При необходимости специалисты сахалинского минтранса отправятся на Камчатку, чтобы ускорить процесс. Мы намерены возобновить перелеты уже в ближайшие дни, – отметил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.
Курильчане, желающие добраться до Камчатки или наоборот – с полуострова на Парамушир, также смогут воспользоваться услугами морского транспорта. С завтрашнего на этом направлении начнет курсировать грузопассажирское судно «Василий Завойко». Теплоход может одновременно перевозить 34 пассажиров и около 150 тонн груза. Он временно придет на смену «Гипанису», который отправится на плановый ремонт. Судно вернется на линию в апреле.
Отметим, «Василий Завойко» будет отправляться в рейс каждый вторник из Петропавловска–Камчатского до Северо-Курильска. Время пути – 20 часов. Рейсы в обратном направлении будут совершаться по средам. Узнать справочную информацию о движении теплохода можно на сайте северо-курильской администрации: sevkur.admsakhalin.ru.
Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.
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