Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 09 Января, 14:23 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 61.91 р.
1 EUR 69.38 р.
100 JPY 56.97 р.
10 CNY 88.87 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2019

Регион сегодня
09.01 |
На Чукотке морской порт Певек реконструируют к концу 2020 года
09.01 |
На Сахалине решается вопрос транспортного сообщения с северными Курилами
08.01 |
Таможенная инфраструктура международного моста через Амур будет обеспечена своевременно
08.01 |
С 2020 года резидентам ТОР и СПВ будут предоставлять льготные кредиты
07.01 |
На Сахалине новые рельсобусы получат имя "Орлан"
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2019, 19:16
"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим" Порты – ключевой элемент логистики Дальнего Востока, пожалуй, самый резонансный с точки зрения экологии и экономики субъектов макрорегиона
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:54
Мостовые извилины Череда завершенных строительством судьбоносных для Дальнего Востока мостов и обещание Президента России дали четкий сигнал: власти осознали проблему и реализация двух долгожданных проектов для региона - мостов через Лену и на Сахалин - дело решенное
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:50
Четыре года "Звезде": как приморское предприятие стало новым центром российского судостроения Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК "Звезда") в Большом Камне, без преувеличения, на сегодняшний день является самым передовым промышленным проектом на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:40
Хвост отвилял собакой ТОП-10 событий в политике Дальнего Востока в 2019 году
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
09 Января 2020, 01:57 | Регион сегодня |

На Сахалине решается вопрос транспортного сообщения с северными Курилами

Курильчане, желающие добраться до Камчатки, или наоборот – с полуострова на Парамушир, смогут воспользоваться воздушным и морским транспортом

Руководство регионального минтранса провело телефонное совещание с представителями камчатской авиакомпании «Витязь-Аэро». Стороны намерены продлить договор о субсидировании пассажирских перевозок. Это позволит обеспечить в наступившем году регулярное вертолетное сообщение между Парамуширом и Камчаткой.

– Работа по организации транспортной связи с северными Курилами вышла на завершающую стадию, достигнут ряд договоренностей с перевозчиками. Сейчас следует урегулировать вопрос по тарифам на рейсы вертолетов. При необходимости специалисты сахалинского минтранса отправятся на Камчатку, чтобы ускорить процесс. Мы намерены возобновить перелеты уже в ближайшие дни, – отметил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко.

Курильчане, желающие добраться до Камчатки или наоборот – с полуострова на Парамушир, также смогут воспользоваться услугами морского транспорта. С завтрашнего на этом направлении начнет курсировать грузопассажирское судно «Василий Завойко». Теплоход может одновременно перевозить 34 пассажиров и около 150 тонн груза. Он временно придет на смену «Гипанису», который отправится на плановый ремонт. Судно вернется на линию в апреле.  

Отметим, «Василий Завойко» будет отправляться в рейс каждый вторник из Петропавловска–Камчатского до Северо-Курильска. Время пути – 20 часов. Рейсы в обратном направлении будут совершаться по средам. Узнать справочную информацию о движении теплохода можно на сайте северо-курильской администрации: sevkur.admsakhalin.ru.

Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.

 

Теги: Сахалин  Камчатка  Курилы 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
20 Декабря 2019, 13:30
"Акцент" вносит свой вклад в будущее региона Успешная IT-компания из Приморья уверенно занимает лидирующие позиции как на рынке цифровых технологий, так и в российских рейтингах
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2019, 11:00
Возить воду будем айсбергами Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по низкой стоимости и широкой доступности Интернета, сотовой связи и по числу пользователей услуг "электронного правительства"
статьи раздела
Регион сегодня
19 Декабря 2019, 17:11
С 1 января начнется прием фото на конкурс "Посмотри на Владивосток" По итогам конкурса будет выбрано 160 фотографий – столько лет исполнится столице Приморья в 2020 году
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 14:45
Курорт для миллионов туристов Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" обживают новые инвесторы
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика