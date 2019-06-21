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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Июля, 08:39 |
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Газификация районов Сахалинской области будет ускорена
Договоренность достигнута в ходе состоявшегося в Южно-Сахалинске совещания с участием главы Сахалинской области Валерия Лимаренко и заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова
Мероприятие было посвящено вопросам газоснабжения и газификации, строительства газозапровочной инфраструктуры и социальных объектов в регионе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Сотрудничество правительства области и газовой компании носит стратегический характер. Недавно Валерий Лимаренко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер договорились, что к 2020 году будет актуализирована генеральная схема газоснабжения и газификации региона. Реализации этого соглашения был посвящен визит Виталия Маркелова.
По просьбе главы региона «Газпром» ускорит работы по газификации Холмского, Смирныховского и Томаринского районов.
– Проектирование начнется уже в следующем году, – сказал Валерий Лимаренко. – А в 2021-ом наступит время строительства. В результате жители трех районов прежде, чем планировалось, получат доступ к экологически чистому топливу.
Валерий Лимаренко также предложил перевести все виды транспорта островного региона, кроме воздушного, на использование экологически чистого топлива. Заместитель председателя правления газовой компании его поддержал.
– Мы обсуждали вопросы развития использования газомоторного топлива, которые охватывали весь спектр, включая автомобильный, железнодорожный и морской транспорт, а также тему газификации котельных коммунальных и в целом использования природного газа для нужд Сахалинской области, – сказал Виталий Маркелов по итогам совещания.
Еще одна договоренность достигнута в ходе визита заместителя председателя правления «Газпрома». В текущем году газовой компании будет передан участок земли в областном центре для строительства многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса международного уровня с ледовым дворцом, спортивным залом, бассейном, тиром, которыми смогут пользоваться в первую очередь жители области. Также на переданной территории появится административный офис «Газпрома» и жилые дома для сотрудников компании.
Сегодня уровень газификации Сахалинской области составляет всего 30 процентов. Это примерно вдвое ниже среднероссийского показателя. Стопроцентный уровень газификации, которого добиваются островные власти, позволит улучшить экологическую обстановку в городах и селах, повысить качество жизни населения и открыть новые возможности для местных компаний.
Совместные планы правительства области и «Газпрома» включают также создание инфраструктуры для обеспечения компримированным и сжиженным природным газом коммунального хозяйства отдаленных районов на севере Сахалина и на Курильских островах. Комплекс по производству СПГ планируется возвести в Поронайске. Завод будет включать в себя две очереди. Каждая мощностью 5 тонн СПГ в час. Первую очередь построят в 2021-2022 годах.
– Это большая стратегическая работа в интересах жителей Сахалинской области, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Можно сказать, «Газпром» планирует вместе с правительством региона создать на островах целую новую отрасль, а значит, и большое количество современных рабочих мест с достойной оплатой труда для сахалинцев и курильчан.
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