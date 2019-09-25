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09 Октября 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Аэровокзал Южно-Сахалинска будет сдан к концу 2020 года

Ход строительства нового комплекса обсуждался на рабочем совещании губернатора Сахалинской области

Валерий Лимаренко заострил внимание на необходимости соблюдения современных требований при строительстве аэровокзала, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

На сегодняшний день возникла необходимость переработать часть проектных решений по возведению аэровокзального комплекса. Правки пришлось внести после изменения требований авиационной безопасности. Однако нововведения не повлияют на время стройки – глава региона призвал руководителей ведомств совместно работать над тем, чтобы сдать объект в срок.

– Для экономики Сахалинской области, удобства жителей и гостей региона важно не затягивать с постройкой аэровокзального комплекса. Актуальность в нем назрела давно, так давайте достойно завершим этот проект с учетом появившихся обстоятельства. О возникающих проблемах сообщайте напрямую мне, – отметил Валерий Лимаренко.

Сейчас возведение комплекса завершено на две трети. Уже полностью отстроены фундамент и металлический каркас здания, а перекрытия, система отопления и вентиляции смонтированы более чем наполовину. Строительство идет в соответствии с утвержденными сроками.

– Основное оборудование заказано, и строители обеспечены всеми необходимыми материалами, поэтому проблем с реализацией проекта нет, – сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев.

Напомним, в Южно-Сахалинске ведется строительство нового современного аэровокзала с новой системой обработки багажа и пропускной способностью 5 миллионов пассажиров.

Площадь нового здания составляет 40 тысяч квадратных метров. С самолетами аэровокзал будет сообщаться через телескопические трапы, что повысит удобство перехода пассажиров. С помощью "рукавов" пассажиры могут проходить на посадку, минуя автобусы и улицу. Также до 21 тысячи тонн в год увеличатся объемы грузов.

После начала эксплуатации комплекса значительно повысится качество обслуживания пассажиров. Это позволит привлечь новые авиакомпании, увеличить количество рейсов, ввести новые маршруты, в том числе международные.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: строительство  Южно-Сахалинск  аэровокзал 


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