|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 09 Октября, 14:20 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Сахалине будут бороться с "серыми" зарплатами
Для решения этой задачи в регионе создадут экспертную группу, в которую войдут представители власти, профсоюзов, союза промышленников и работодателей области, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Люди, которые получают "серую" зарплату, рискуют остаться без достойной пенсии. Мы не должны этого допустить. Будем работать, засучив рукава. Нужно, чтобы профсоюзы нам в этом помогли. Также следует выявить рабочих, семьи которых сегодня находятся за чертой бедности. Причем пофамильно. Необходимо проанализировать причины низких зарплат и устранить их. С каждым работодателем будем работать индивидуально, – отметил Валерий Лимаренко.
Первые результаты этой работы станут известны в декабре. К этому времени специалисты должны собрать информацию о недобросовестных предприятиях. Её доложат губернатору на следующей рабочей встрече. На ней же будут определены конкретные действия для решения проблем "серых" и низких зарплат.
– Борьба с бедностью – очень важное направление. Мы его поддерживаем. Сейчас нам надо определиться – на каких предприятиях, в каких сферах экономики зарплата проседает настолько, что людям едва хватает на жизнь. Будем сотрудничать с руководством региона в этой работе, – рассказал председатель областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко.
А Константин Сухоребрик – председатель Союза промышленников и предпринимателей Сахалинской области – отметил, что к работе следует подключить налоговые органы.
– Мы очень заинтересованы в том, чтобы зарплата на предприятиях области была достойной. От этого зависит наша жизнь, благополучие наших семей. Мы подключимся к этой работе. Очень своевременное и правильное решение, – поделился Константин Сухоребрик.
Эта работа – часть стратегии руководства области по борьбе с бедностью, которую начали реализовывать на островах в 2019 году. Валерий Лимаренко призвал профсоюзы активнее пользоваться мерами поддержки, которые были разработаны правительством региона. Подробнее с ними можно ознакомиться на сайте областного министерства социальной защиты: https://msz.admsakhalin.ru
- На Сахалине будут бороться с "серыми" зарплатами
- Аэровокзал Южно-Сахалинска будет сдан к концу 2020 года
- Центр "Мой бизнес" откроется в Южно-Сахалинске в середине октября
- Моцареллу и буррату теперь производят на Сахалине
- Сахалинская область и "Мицубиси Корпорейшн" договорились о дальнейшем сотрудничестве
- Власти Сахалина рассчитывают на долговременное сотрудничество с компанией "СОДЕКО"
- Первый туристический фестиваль "Остров в рюкзаке" прошел на Сахалине
- Трассу Южно-Сахалинск – Оха передадут в федеральную собственность
- В Южно-Сахалинске открыли "умный" музыкальный фонтан
- Валерий Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.