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Понедельник| 10 Февраля, 15:28 |
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На Сахалине стартовал этап Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту
В течение почти двух недель за медали на острове будут бороться 40 спортсменов из США, Норвегии, Франции, Австрии, Польши, Италии, Швейцарии, Финляндии, Словакии и России. Это участники, призёры и победители Паралимпийских игр. В программе – пять дисциплин: слалом, слалом-гигант, супергигант, параллельный слалом и скоростной спуск.
Участников и гостей чемпионата поприветствовали генеральный директор по зимним видам спорта Международного паралимпийского комитета Димитрие Лазаровски, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин и председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– Хочу выразить особую признательность за прекрасную организацию этого мероприятия. Я надеюсь и верю, что мы еще не раз вернемся на Сахалин. Причем не только с горными лыжами, но и с лыжными гонками и сноубордом, – отметил Димитрие Лазаровски.
– Этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту "Сахалин-2020" прошу считать открытым! Желаю спортсменам ярких выступлений и побед. Это важное международное событие, которое призвано укрепить дружбу между странами и народами. Большая честь, что состязания проходят на нашем острове. Ведь по масштабу они уступают лишь Паралимпийским играм и чемпионату мира. Мы долго готовились к этим стартам и приложили максимум усилий, чтобы всё прошло на высшем уровне, – подчеркнул Алексей Белик.
На сцене выступили артисты театра танца "Акварель" южно-сахалинской гимназии №2 и воспитанники отделения художественной гимнастики Сахалинской области. В основу их совместной постановки лёг сюжет, главные герои которого - Хозяин Горы и девочка, мечтающая стать горнолыжницей. Юная спортсменка идет к вершине, побеждая страхи и неуверенность в собственных силах. Через сценические образы гости и участники состязаний познакомились с историей островного региона, этносами, проживающими здесь, и их обычаями.
Важной частью мероприятия стало знакомство зрителей со спортсменами. На парад вышли сборные команды-участницы состязаний. Всего в составе делегаций – около ста человек.
– Сахалин очень похож на мою родину – Аляску. Здесь такие же горы и температура, так что я чувствую себя как дома, – поделился победитель и призёр Паралимпиады в Пхёнчхане Эндрю Курка. – На этапе Кубка мира моими главными конкурентами станут норвежец Йеспер Педерсен, россиянин Алексей Бугаев и спортсмен из нашей команды Томас Уолш.
Неотъемлемая часть церемонии открытия соревнований – поднятие флагов. Символ Международного паралимпийского комитета несли сахалинские спортсмены. Среди них – чемпион России по парасноубордкроссу и участник Паралимпиады в Пхёнчхане Владимир Игушкин.
– Я считаю, что этап Кубка мира очень важен для нашего региона. Подобные соревнования, в первую очередь, престижны. Благодаря им очень много людей со всего мира узнает о Сахалинской области. Во-вторых, эти состязания пробуждают у людей интерес к спорту. Также они показывают, что на острове полным ходом идёт развитие инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья, – рассказал Владимир Игушкин.
Спортивный праздник продолжился творческими выступлениями. Музыкальные и танцевальные номера для зрителей представили воспитанники областных клубов, объединений и студий, а также представители спортивных семей города.
Финальной частью мероприятия стал вокальный флешмоб – все участники церемонии вместе с солистом Евгением Кофановым и артистами Сахалинской филармонии исполнили авторскую песню "Мы встанем на вершину пьедестала".
– Песни, танцы, костюмы – все просто супер. Мне и моей дочери очень понравилось. Было весело, плясали и пели не меньше артистов. Желаем удачи и спортивного азарта всем спортсменам, болеть будем, конечно, за россиян, – отметила жительница Южно-Сахалинска Наталья Пенкина.
Этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту "Сахалин-2020" будет проходить на острове до 21 февраля. Первые официальные старты чемпионата состоятся 12 февраля – спортсмены будут соревноваться в скоростном спуске.
За результатами и новостями состязаний можно следить на сайте: http://worldcup-sakhalin.org/.
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