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10 Февраля 2020, 09:15 | Регион сегодня |

Ростуризм поможет Сахалинской области создать зону отдыха на Итурупе

В 32 километрах от аэропорта Курильска планируется обустроить всесезонный горный курорт. Соответствующий инвестиционный проект губернатор Валерий Лимаренко представил руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой на рабочей встрече в Москве

На Итурупе планируется построить гостиничный комплекс уровня сервиса от 3 до 5 звезд, горнолыжные трассы, обустроить зоны для занятия серфингом и рыболовством, создать сеть туристических маршрутов. Помимо этого, проект предполагает гольф-поле, смотровые площадки, термальную лагуну вулкана Баранского, обустроенные горячие источники, долину гейзеров и фумарольные поля. Предварительные сроки реализации проекта – 5 лет.

По словам главы Сахалинской области,  этот проект позволит развивать "туризм впечатлений" – горнолыжный, экологический, круизный, бальнеологический, гастрономический, горный, экспедиционный, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

– Туризм для нашего региона – очень перспективная сфера. Это новые рабочие места для сахалинцев и курильчан, совершенствование транспортной и социальной инфраструктуры, сферы услуг на островах. Кроме того, приток туристов даст положительный экономический эффект для областного бюджета. При этом речь идет не только о приеме гостей, но и о создании условий для местных жителей, – отметил Валерий Лимаренко.

– Реализация проекта окажет существенное влияние на социально-экономическое развития Курильских островов, – добавила Зарина Догузова. – Только на Итурупе будет создано около 500 рабочих мест, не считая повышения уровня занятости в смежных областях и эффекта от создания сопутствующей инфраструктуры. Помимо этого, проект поможет сохранить природные особенности региона, бережно относиться к местным уникальным достопримечательностям, флоре и фауне. Ростуризм приветствует усилия инвестора и региона по созданию точки притяжения на Дальнем Востоке и окажет проекту всестороннюю поддержку.

Помимо внутреннего турпотока, проект рассчитан на туристов из Китая, Японии, Южной Кореи, США и Канады. Эти страны находятся на пути следования круизных лайнеров из Азии на Аляску, а также на пути трансконтинентальных авиамаршрутов. По оценкам экспертов, проект позволит привлечь на Курилы дополнительно более 90 тысяч туристов.

– Уверен, что запуск новых проектов откроет большие возможности для региона, раскроет его мощный потенциал, покажет всю привлекательность местной природы. С учетом того, что в настоящее время маршруты 70 процентов круизов из Азии на Аляску проходят мимо Курильских островов, перспективы новых туристических объектов мы оцениваем очень высоко, – отметил председатель совета директоров курорта "Роза Хутор" Сергей Бачин.

Также на встрече обсудили еще один крупный инвестиционный проект – "Архипелаг Онекотан" на Северных Курилах. Первый этап реализации рассчитан на четыре года. В этот период на островах появятся оборудованные пешеходные маршруты, гостиница на 200 номеров и взлетно-посадочная полоса для разных типов авиации.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Итуруп  Сахалин 


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