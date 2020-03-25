Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 10 Июня, 19:58 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 68.67 р.
1 EUR 77.35 р.
100 JPY 63.62 р.
10 CNY 96.88 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 03, 2020

Регион сегодня
10.06 |
На Сахалине и Курилах рыбакам-любителям разрешат продавать уловы
10.06 |
COVID-19: На Сахалине нет ни одного летального случая
10.06 |
Международный мост через реку Амур "Благовещенск - Хэйхэ" ждёт первых автомобилистов
10.06 |
Медики Комсомольска-на-Амуре жалуются на неполучение президентских доплат
09.06 |
Губернатор Приморья протестировал на себе маршруты познавательного туризма
статьи раздела
Персона
25 Марта 2020, 09:00
Борис Ступницкий, глава Союза "Торгово-промышленная палата Приморья": Мы – другие Руководитель Союза "Торгово-промышленная палата Приморья" – о том, чего не хватает ТОРам, почему семья не является тылом, и о том, когда начинается завтра, в эксклюзивном интервью журналу "Дальневосточный капитал"
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 10:15
Двухпроцентный барьер Первые итоги дальневосточной ипотеки под 2% показали, что она требует серьезной коррекции - около половины заявителей получают отказы
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:30
Владивосток на шахматной короне Впервые в мировой истории на шахматную корону попали главные символы Владивостока - амурский тигр, Токаревский маяк, Золотой мост, триумфальная арка цесаревича Николая и памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
25 Декабря 2019, 11:00
"Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку Открытие газопровода стало событием, которое смело можно отнести не только к сфере экономики, но и геополитики
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
10 Июня 2020, 17:53 | Регион сегодня |

На Сахалине и Курилах рыбакам-любителям разрешат продавать уловы

Возможность реализовать свой улов для жителей островов – это хорошая возможность дополнительного заработка

Сахалинская область вошла в число регионов-участников пилотного проекта, в рамках которого любителям рыбалки позволят реализовывать выловленные биоресурсы. Федеральное агентство по рыболовству завершает работу над проектом соответствующего закона. В совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провел с регионами глава Росрыболовства Илья Шестаков, принял участие Валерий Лимаренко.

– Мы с удовольствием присоединяемся к этому пилотному проекту. В Сахалинской области десятки тысяч рыболовов-любителей. Возможность реализовать свой улов для них – это хорошая возможность дополнительного заработка. Кроме того, на столах будет больше свежей продукции. Инициатива отличная, поддерживаем ее, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Авторы законопроекта предлагают внести ряд изменений в закон о любительском рыболовстве. В частности, необходимо закрепить понятие «продукция любительского рыболовства». Это позволит определить точный перечень товаров, которые рыбак сможет продавать самостоятельно. Кроме того, документ обозначит норму о том, что реализация продукции рыбаками-любителями не является предпринимательской деятельностью.

– Мы видим этот проект, прежде всего, как социальный для рыбаков-любителей. Мы не рассматриваем вариант дополнений к налоговым поступлениям, какое-то создание конкуренции промышленному рыболовству. Это вовлечение незанятых граждан и возможность для них поправить свое материальное положение, – подчеркнул глава Росрыболовства Илья Шестаков.  

Возможность реализации водных биоресурсов будет привязана к суточным уловам, прописанным в Правилах рыболовства. Для подтверждения законности реализуемого улова будет предусмотрен рыболовный билет. Документ должен получать только тот рыболов-любитель, который планирует продавать излишки добычи.

Перечень видов водно-биологических ресурсов, которые будут разрешены к продаже, утвердит минсельхоз России по представлению глав регионов. А определять муниципалитеты, где разрешен такой вылов и реализация продукции, регионы будут самостоятельно.

В пилотном проекте на начальном этапе примут участие Сахалинская, Магаданская, Мурманская и Томская области

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 

Теги: Сахалин  рыбалка  Курилы 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Персона
23 Марта 2020, 13:20
В чем сила Гила Петерсила Секреты результативной коммуникации от гуру нетворкинга
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:00
Научные фантазии магаданских биологов В Институте биологических проблем Севера (ИБПС) в Магадане группа ученых-энтузиастов выступила с идеей создать Национальный парк в малоизученных районах южных отрогов хребта Черского, где расположены озера Дарпир, Малык, Момонтай, река Омулевка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 08:45
Подари Владивостоку взгляд Уникальная история сложилась во Владивостоке - каждый его житель и гость может стать участником проекта-подарка, посмотрев на город через объектив своего фотоаппарата
статьи раздела
Персона
25 Декабря 2019, 09:00
Высший пилотаж АНИКа Александр Николаев, владелец компании АНИК, одной из старейших автошкол Приморского края, - о пользе честности в бизнесе, головного мозга в вождении, оптимизма в мировоззрении и других очевидных вещах с неожиданного ракурса
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика