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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Июня, 19:58 |
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На Сахалине и Курилах рыбакам-любителям разрешат продавать уловы
Сахалинская область вошла в число регионов-участников пилотного проекта, в рамках которого любителям рыбалки позволят реализовывать выловленные биоресурсы. Федеральное агентство по рыболовству завершает работу над проектом соответствующего закона. В совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провел с регионами глава Росрыболовства Илья Шестаков, принял участие Валерий Лимаренко.
– Мы с удовольствием присоединяемся к этому пилотному проекту. В Сахалинской области десятки тысяч рыболовов-любителей. Возможность реализовать свой улов для них – это хорошая возможность дополнительного заработка. Кроме того, на столах будет больше свежей продукции. Инициатива отличная, поддерживаем ее, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Авторы законопроекта предлагают внести ряд изменений в закон о любительском рыболовстве. В частности, необходимо закрепить понятие «продукция любительского рыболовства». Это позволит определить точный перечень товаров, которые рыбак сможет продавать самостоятельно. Кроме того, документ обозначит норму о том, что реализация продукции рыбаками-любителями не является предпринимательской деятельностью.
– Мы видим этот проект, прежде всего, как социальный для рыбаков-любителей. Мы не рассматриваем вариант дополнений к налоговым поступлениям, какое-то создание конкуренции промышленному рыболовству. Это вовлечение незанятых граждан и возможность для них поправить свое материальное положение, – подчеркнул глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Возможность реализации водных биоресурсов будет привязана к суточным уловам, прописанным в Правилах рыболовства. Для подтверждения законности реализуемого улова будет предусмотрен рыболовный билет. Документ должен получать только тот рыболов-любитель, который планирует продавать излишки добычи.
Перечень видов водно-биологических ресурсов, которые будут разрешены к продаже, утвердит минсельхоз России по представлению глав регионов. А определять муниципалитеты, где разрешен такой вылов и реализация продукции, регионы будут самостоятельно.
В пилотном проекте на начальном этапе примут участие Сахалинская, Магаданская, Мурманская и Томская области
Журнал "Дальневосточный капитал"
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