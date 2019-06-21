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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Июля, 09:42 |
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На Сахалине планируют построить еще 6 гектаров теплиц
Планы по развитию совхоза «Тепличный» поддержал глава региона Валерий Лимаренко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Сегодня врио губернатора посетил предприятие с рабочим визитом, встретился с сотрудниками и ознакомился с передовыми технологиями выращивания овощей.
– Главная задача сельского хозяйства на островах – полностью обеспечить сахалинцев и курильчан качественной местной продукцией. «Тепличный» играет здесь одну из главных ролей. И развитию этого предприятия правительство региона уделяет самое пристальное внимание, – отметил Валерий Лимаренко. – При поддержке области совхоз успешно реализует крупные инвестиционные проекты.
На предприятии уже построено более 8 гектаров современных теплиц. В планах – расширить тепличный комплекс еще на 6 гектаров. Также в совхозе собираются построить распределительный центр сельхозпродукции, где будет происходить автоматизированная переработка овощей. А чтобы обеспечивать новые теплицы теплом и светом, понадобится энергетический центр.
В прошлом году на аграрном предприятии собрали более 7 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Развитие производства позволит увеличить эти показатели до 10 тысяч тонн.
– Таким мы видим свое движение вперед. Радует, что наши планы нашли понимание у руководства региона, – сказал генеральный директор совхоза «Тепличный» Виктор Бутков. – Мы работаем, чтобы насыщать внутренний рынок, чтобы на столах островитян всегда были свежие и полезные овощи. А строительство новых теплиц откроет широкие возможности для экспорта.
Уже сейчас сахалинские овощи покупают жители Приморья, Камчатки, Якутии и Хабаровского края. С выходом на новые мощности островные огурцы и помидоры будут поставлять не только по Дальнему Востоку, но и в другие регионы России, и на экспорт – в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Сегодня в совхозе выращивают 26 наименований овощной продукции, а также в отдельной теплице – несколько десятков сортов цветов – тюльпанов и роз. Сахалинские аграрии собираются дополнительно расширить ассортимент продукции – сделать акцент на сладких перцах и баклажанах, а также на различных сортах мелкоплодных томатов, которые особенно понравились жителям области.
Как рассказали сотрудники предприятия, в совхозе используются голландские технологии. Такие применяются не только в Европе, но и в Японии, Корее и других странах Азии. При этом ноу-хау от мировых экспертов овощеводства адаптируются к сахалинским особенностям.
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