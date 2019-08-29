|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 10 Сентября, 11:28 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Сахалине посетители фестиваля "Остров-Рыба" съели почти 5000 бутербродов с красной икрой
Он развернулся на территории возле Дома Торговли, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Здесь открыли множество развлекательных площадок для детей и взрослых с аттракционами, фотозонами, аквагримом, чеканкой монет с логотипом фестиваля, различными мастер-классами и конкурсами. На сцене выступили городские творческие коллективы – с танцевальными и песенными номерами, а также барабанщики «Catchers Groove» из Владивостока.
Традиционно для фестиваля «Остров-Рыба» приготовили гигантский бутерброд с красной икрой, состоящий из множества кусочков багета с островным деликатесом. Попробовать необычное угощение могли все желающие.
– Фестиваль «Остров-Рыба» проходит уже пятый год, и его всегда посещают множество южносахалинцев. Сегодня у нас всех будет вкусное утро воскресенья. Я вас приветствую, желаю хорошего настроения и наслаждайтесь сегодняшним днем, – обратился к собравшимся мэр областного центра Сергей Надсадин.
Почетными гостями праздника стали бренд-шеф ресторана «Мясо&Рыба» Сергей Лобачев и президент национальной гильдии шеф-поваров Александр Филин.
– С праздником, дорогие друзья! Нас пригласили сюда на помощь. Но за прошедшее время я убедился, что она вам не нужна – вы сами кому хотите поможете. Счастья вам, спасибо за все, – поделился своим мнением о фестивале президент национальной гильдии шеф-поваров.
Совместно с островными кулинарами почетные гости фестиваля приготовили на полевой кухне «Сахалинский морской сюрприз» – суп с разнообразными дарами моря.
Также в рамках фестиваля организовали ярмарку. На ней представили продукцию более 30 сахалинских производителей – крупнейших компаний рыбопромышленного комплекса и индивидуальных предпринимателей. Крабы, гребешки, креветки, мидии – каждый смог найти себе угощение по вкусу.
– У меня отличное настроение. Мы приехали купить рыбки свежей – и взяли кеты. Попробовали бутерброд с икрой и другие угощения. В целом очень рады, организация праздника на высоте, – отметила жительница Южно-Сахалинска Олеся Младова.
Все желающие на фестивале смогли пообедать в зоне фудкорта – рыбным рулетом, миксом с семгой, цезарем с анчоусами, шашлыком из горбуши, биточками из морепродуктов, фаршированным кальмаром и множеством других разнообразных готовых блюд.
- На Сахалине посетители фестиваля "Остров-Рыба" съели почти 5000 бутербродов с красной икрой
- Валерий Лимаренко одержал победу на выборах губернатора Сахалинской области
- Российская колея по всему Сахалину: движение открыто
- На Сахалине определили лучших товаропроизводителей
- Посетителей сахалинского павильона на "Улице Дальнего Востока" ждут новые сюрпризы
- Три новейших скоростных поезда доставили на Сахалин
- Сахалинская область вошла в число регионов страны, где снижается уровень бедности
- "Аэрофлот" вернулся на Сахалин
- Сахалинский кинофестиваль "Игра света" представит более 70 лент 11 стран
- Дмитрий Медведев одобрил инициативу "обнулить" налоги на Курилах
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.