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11 Мая 2020, 15:49 | Регион сегодня

Миллион специализированных защитных масок привез на Сахалин холдинг "Гидрострой"

Суммарная стоимость партии, доставленной "Гидростроем" на Сахалин, составила 100 миллионов рублей

Группа компаний "Гидрострой", работающая в сфере рыбодобычи и рыбопереработки, доставила на Сахалин миллион защитных масок. 900 тысяч из них направлены в региональный минздрав. Их распределят среди учреждений, задействованных в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В минздраве заметили, что сейчас изделия передадут на ответственное хранение госпредприятию "Фармация", а затем по мере необходимости их будут получать все лечебные учреждения островов, сообщает Sakhalin.info.

— Социально ответственный бизнес, в данном случае компания "Гидрострой", оказал благотворительную помощь Сахалинской области. Данные маски будут использоваться для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. В первую очередь они будут направляться в инфекционный госпиталь, развернутый на базе Долинской ЦРБ, а также в другие районы области. Сейчас острой проблемы со средствами защиты нет — минздравом закуплено большое количество необходимых СИЗ. Ситуация в регионе стабильна. Тем не менее это дополнительный запас, и он не будет лишним, — объяснил замминистра здравоохранения Виктор Грицаенко.

 


 

 

Еще 100 тысяч масок, рассказали в "Гидрострое", будут распределены между силовиками, работниками транспортной сферы, волонтерами, общественными организациями, которые нуждаются в дополнительной защите в период пандемии. Списки конкретных получателей сейчас уточняются, дополнительные заявки от организаций и нуждающихся (пенсионеры, инвалиды) начинают собирать с 12 мая по телефону: 456-343.

Прибывшие на остров средства индивидуальной защиты — первая партия, в ближайшую неделю до региона должны добраться еще полтора миллиона защитных масок, а также очки и 20 тысяч специализированных влагонепроницаемых костюмов для работы больниц и лабораторий.
     
— Маски — это самое первое и основное средство защиты. Большую часть отдаем министерству здравоохранения, они обещали их распределить по наиболее горячим точкам. Остальное — тем, кто работает на передовой и не всегда имеет необходимое оборудование. Наше главное условие — эти маски должны распределяться бесплатно, ни одна из них ни за 40, на за 10 рублей не должна быть реализована. Мы взяли на себя ответственность, чтобы снизить нагрузку на область, это наш вклад, — объяснила директор по связи с общественностью и корпоративным проектам ГК "Гидрострой" Людмила Шапка.

О покупке крупными региональными компаниями средств индивидуальной защиты для нужд области стало известно в начале апреля — тогда область находилась на старте пандемии, и медицинские маски в аптеках было невозможно найти и купить.

Досье «Дальневосточного капитала»:  Группа компаний «Гидрострой» объединяет предприятия, занимающиеся промыслом, переработкой водных биоресурсов, искусственным воспроизводством лососевых, производственным и гражданским строительством на Итурупе, Шикотане, Сахалине и в Приморском крае. В холдинге трудится более 5000 человек, на время путины дополнительно привлекаются еще 1500. Рыбаками компании ежегодно добывается более 200 тыс. тонн водных биоресурсов. 1300 тонн рыбы-сырца в сутки способны принять четыре рыбоперерабатывающих комплекса. Около 50% всех налоговых отчислений предприятий рыбохозяйственной отрасли Сахалинской области приходится на долю АО «Гидрострой». В апреле компания включена в список системообразующих предприятий Российской Федерации.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: коронавирус  Гидрострой 


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