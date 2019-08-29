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Более 16 тысяч человек посетили Дни Эрмитажа на Сахалине
В Южно-Сахалинске состоялась выставка одного шедевра – астрономических часов с небесным и земным глобусами XVI века.
Масштабный культурно-просветительский проект инициировал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, чтобы сделать лучшие образцы мирового искусства ближе для сахалинцев. Дни Эрмитажа на Сахалине прошли впервые и привлекли более 16 тысяч жителей и гостей островного региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Центральным событием стала выставка шедевра из собрания Государственного Эрмитажа в музее книги Чехова "Остров Сахалин". Посетители получили возможность первыми увидеть после реставрации модель Вселенной эпохи Ренессанса. Астрономические часы изготовили немецкие мастера Георг Ролль и Иоганн Рейнгольд по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II для русского царя Ивана Грозного.
– Выставка вызвала большой интерес у сахалинцев. Мы надеемся, что Дни Эрмитажа на Сахалине будут проходить каждый год. Спасибо всем островным музеям и учреждениям культуры, которые приняли участие в этом масштабном проекте. Особенно отмечу музей книги в Южно-Сахалинске, а также музеи Холмска, Невельска, Поронайска, Макарова, Охи, Корсакова, где принимали наших сотрудников. Технически все было подготовлено прекрасно, – рассказал старший научный сотрудник отдела западно-европейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа Ян Виленский.
На закрытии культурного праздника в областном центре народного творчества подвели итоги викторины "Я хочу в Эрмитаж". Главный приз – трехдневная экскурсионная поездка на двоих в Санкт-Петербург – завоевала Вера Беспаленко из Тымовского района.
– Эрмитажем я заболела 40 лет назад. В то время я была студенткой, и мы с мужем поехали в свадебное путешествие. Когда я оказалась в главном музее Санкт-Петербурга, он меня потряс до самой глубины души. Как только начались Дни Эрмитажа, я специально приехала в Южно-Сахалинск, побывала на лекциях, фильмах, беседах с музейщиками. Безумно счастлива, что победила, – рассказала Вера Беспаленко.
Как отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик, в проекте задействовали музеи, библиотеки, кинозалы в областном центре и районах. В Дни Эрмитажа вход в учреждения культуры был бесплатным. Чтобы к прекрасному могли прикоснуться больше сахалинцев, задействовали "музеемобиль".
Кстати, проект "Дни Эрмитажа" существует с 1990-х годов не только в городах России, но и за рубежом. На Сахалине масштабное культурно-просветительское мероприятие планируется сделать ежегодным.
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