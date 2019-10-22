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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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11 Декабря 2019, 09:30 | Регион сегодня |
Назначен новый министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области
С 17 декабря 2019 года к исполнению обязанностей главы регионального министерства приступит Валерий Спиченко
Ранее он занимал должность коммерческого директора АО "Авиакомпания "Аврора", в которой проработал более 17 лет.
Валерий Спиченко родился 30 сентября 1966 года. Окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. В начале своей карьеры работал инженером, затем занимал различные должности в предприятиях авиационной сферы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Новый министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области имеет большой опыт руководства крупными транспортными предприятиями. При непосредственном участии Валерия Спиченко Дальневосточная "Авиакомпания "Аврора" вышла в лидеры региональных авиакомпаний России.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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