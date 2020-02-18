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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 14 Марта, 04:01 |
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В Сахалинской области упраздняют министерство
С 26 марта прекращает работу региональное министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Ведомство войдет в состав министерства экономического развития Сахалинской области.
Контрольная функция за соблюдением федерального закона о госзакупках перешла к региональному министерству финансов. У ведомства появляются новые задачи – обеспечивать прозрачность осуществления закупок товаров и услуг для государственных нужд, а также предотвращать любые злоупотребления в этой сфере.
Министерство экономического развития будет определять поставщиков и подрядчиков, проводить конкурентные процедуры, вести мониторинг закупок для нужд жителей островного региона. Такое взаимодействие позволит выстроить открытую систему учета и контроля над расходованием средств сахалинского бюджета.
Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Дмитрий Чалов перейдет на новое место работы. Он займет должность первого заместителя управляющего делами губернатора и правительства Сахалинской области.
Напомним, что в конце 2019 по инициативе губернатора Валерия Лимаренко началось преобразование структуры регионального правительства. Было принято решение о ликвидации нескольких министерств и агентств. Ранее завершилось объединение министерства сельского хозяйства и торговли. Агентство по развитию электроэнергетики и газификации, учитывая масштаб задач, было преобразовано в министерство энергетики. Изменение структуры правительства призвано улучшить качество жизни на островах и повысить эффективность управления регионом.
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