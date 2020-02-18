|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 14 Апреля, 06:24 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Сахалине отложили строительство многофункционального культурного центра
Многофункциональный культурный центр планировали построить на месте Дома офицеров в Южно-Сахалинске. Проект предусматривает создание трех залов (концертного, камерного и зала-трансформера), репетиционных комнат, костюмерных, детской филармонии, выставочных помещений, творческих мастерских и студии звукозаписи, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
– В настоящее время мы всесторонне изучили этот вопрос. Оценили все варианты развития событий, наши финансовые возможности. В результате пришли к выводу, что целесообразно будет временно приостановить работу над этим проектом. Строительство многофункционального культурного центра планировалось реализовать через механизм государственно-частного партнерства. Его стоимость с учетом затрат заемных средств инвестора – более 21 миллиарда рублей. Это очень существенная сумма, – подчеркнул председатель областного правительства Алексей Белик.
В дальнейшем реализация этого проекта будет зависеть от стабилизации экономической ситуации в целом в стране и в Сахалинской области, в частности.
- На Сахалине отложили строительство многофункционального культурного центра
- На Сахалине подтвердили пять новых случаев коронавируса
- "Сахалин Энерджи" отгрузила юбилейную 1800-ю стандартную партию СПГ
- В Сахалинской области упраздняют министерство
- На Сахалине состоялась Газовая конференция в рамках подготовки ВЭФ-2020
- На Сахалине планируют создать продюсерский центр и Школу Кино
- "Сахалин Энерджи" провела информационную встречу, на которой рассказала представителям СМИ о предстоящем в 2020 году масштабном плановом останове
- До 100 миллионов рублей получат лучшие инициативы жителей Сахалинской области по благоустройству
- По итогам 2019 года порт Шахтерск вошел в десятку крупнейших портов России по перевалке угля
- Губернатор Сахалинской области предложил сделать 3 сентября новым Днём воинской славы
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.