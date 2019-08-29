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Валерий Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области
Поздравить Валерия Лимаренко с официальным вступлением в должность пришли сотни гостей – почетные граждане, ветераны, депутаты, общественники, представители всех ветвей власти, бизнеса, СМИ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Самый торжественный момент церемонии – клятва на Конституции Российской Федерации и Уставе Сахалинской области.
– Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Сахалинской области верно служить народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Сахалинской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности губернатора Сахалинской области, – произнес текст присяги Валерий Лимаренко.
С этого момента он считается официально заступившим на должность губернатора Сахалинской области. Председатель избирательной комиссии региона Виктория Черкасова вручила новому губернатору удостоверение об избрании.
– Выборы состоялись. И я искренне благодарен сахалинцам и курильчанам, которые проявили активность, гражданскую сознательность, пришли 8 сентября на избирательные участки и проголосовали. Тем самым вы уже внесли свой вклад в развитие нашего региона. Определили его будущее, – сказал Валерий Лимаренко. – Я хочу сказать спасибо людям, которые приложили колоссальные усилия, чтобы предвыборная кампания и сами выборы прошли законно, были легитимными и прозрачными. Я также благодарен другим кандидатам на должность главы региона, которые встречались с людьми, выступали с интересными идеями и предложениями.
Глава области поблагодарил участников политических и общественных организаций, с помощью которых удалось принять ряд исторических для Сахалина и Курил решений. Так, минимальный размер пенсий в островной области увеличился почти на 2700 рублей и достиг 15 тысяч. Также люди старшего поколения получили ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1 тысячи рублей. На 30 процентов снизился транспортный налог для всех островных автовладельцев.
– Я хочу поблагодарить своих коллег и соратников, членов правительства Сахалинской области. Наша команда проехала по всем районам области, встретилась с людьми, услышала их просьбы. Муниципальные власти приняли самое активное участие в формировании планов по ликвидации ветхого и аварийного жилья, ремонту дворов, реконструкции и строительству дорог, социальных и многих других объектов. Спасибо за командную работу и ответственный подход к делу! – продолжил Валерий Лимаренко.
За 8 месяцев его работы на посту главы области ввели более 10 новых мер социальной поддержки, вернулся «Аэрофлот» и запустили новые авиамаршруты, начали передачу трассы Южно-Сахалинск – Оха в федеральную собственность, ускорили темпы переселения из аварийного жилья и строительства дорог в районах, запустили масштабную медицинскую реформу.
Губернатор подчеркнул: останавливаться на достигнутом нельзя. Необходимо и дальше взаимодействовать с людьми, решать насущные проблемы сахалинцев и курильчан. Большим подспорьем здесь выступает поддержка федерального центра.
Задачи на ближайшие годы – ликвидировать аварийный жилфонд и нарастить темпы жилищного строительства до 500 тысяч квадратных метров в год. Также необходимо увеличить долю островных дорог с твердым покрытием, быстрыми темпами заасфальтировать около 250 километров грунтовки, ведущей на север.
Внимание будет уделяться благоустройству населенных пунктов на Сахалине и Курилах, развитию инфраструктуры, к 2025 году островная область должна быть на 100 процентов газифицирована. Во главу угла, по мнению губернатора, необходимо ставить заботу о сахалинцах и курильчанах, в особенности семьях с детьми и пенсионерах. Важнейший приоритет – развитие социальной сферы – усиление мер поддержки, доступная медицина, качественное образование.
– Сейчас у нас начинается процесс формирования нового регионального правительства. Задач много. Работа предстоит большая. И я приглашаю сахалинцев и курильчан принять в ней активное участие, высказывать свои предложения и пожелания. Они очень важны! – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Уверен, что вместе мы успешно выполним все задуманное, сделаем Сахалинскую область действительно современным и комфортным местом для жизни.
Со вступлением в должность губернатора поздравили депутат Госдумы РФ Георгий Карлов, председатель областной Думы Андрей Хапочкин, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Аксий. Были зачитаны приветственные адреса от Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко и заместителя председателя правительства Российской Федерации – Полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
В завершение церемонии Валерий Лимаренко подписал свой первый указ в статусе губернатора Сахалинской области – о назначении Григория Карасина сенатором от Сахалинской области в Совете Федерации РФ.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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