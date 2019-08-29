Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 13 Сентября, 18:02 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65.19 р.
1 EUR 71.83 р.
100 JPY 60.44 р.
10 CNY 91.97 р.
Тема номера
Лесные деформации исправят цифровизацией
свежий номер
Дальневосточный капитал № 08, 2019

Регион сегодня
13.09 |
Валерий Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области
12.09 |
Группа компаний ННК приняла участие в ВЭФ-2019
11.09 |
"Мадонна делла Лоджиа" вызвала ажиотаж во Владивостоке
11.09 |
На Камчатке можно снимать наличные с банковских карт на кассах в магазинах
11.09 |
Новая беда может обрушиться на тигров в Приморье
статьи раздела
Финансы
29 Августа 2019, 10:15
Дмитрий СУХОВЕРХОВ, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Мы заряжены на развитие цифровой экономики Драйвером развития информационных технологий выступает сам окружающий мир, и Сбербанк не просто встроен в этот тренд, но и берет на себя роль маркет-мейкера во многих сегментах цифровых услуг.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 20:00
Лоцман свободного порта Взгляд омбудсмена на развитие Свободного порта Владивосток
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
Бегущие из офшоров Почему российские олигархи не спешат заселять остров Русский во Владивостоке
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
МСП Большого Камня – от ЗАТО к ТОР В плане экономического развития город Большой Камень являет собой уникальный пример
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 10:00
Культурные инвестиции Что предлагает частный бизнес для культурного развития столицы Дальнего Востока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
13 Сентября 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Валерий Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области

Церемония инаугурации состоялась в большом зале дома правительства Сахалинской области

Поздравить Валерия Лимаренко с официальным вступлением в должность пришли сотни гостей – почетные граждане, ветераны, депутаты, общественники, представители всех ветвей власти, бизнеса, СМИ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Самый торжественный момент церемонии – клятва на Конституции Российской Федерации и Уставе Сахалинской области.

– Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Сахалинской области верно служить народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Сахалинской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности губернатора Сахалинской области, – произнес текст присяги Валерий Лимаренко.

С этого момента он считается официально заступившим на должность губернатора Сахалинской области. Председатель избирательной комиссии региона Виктория Черкасова вручила новому губернатору удостоверение об избрании.

– Выборы состоялись. И я искренне благодарен сахалинцам и курильчанам, которые проявили активность, гражданскую сознательность, пришли 8 сентября на избирательные участки и проголосовали. Тем самым вы уже внесли свой вклад в развитие нашего региона. Определили его будущее, – сказал Валерий Лимаренко. – Я хочу сказать спасибо людям, которые приложили колоссальные усилия, чтобы предвыборная кампания и сами выборы прошли законно, были легитимными и прозрачными. Я также благодарен другим кандидатам на должность главы региона, которые встречались с людьми, выступали с интересными идеями и предложениями.

Глава области поблагодарил участников политических и общественных организаций, с помощью которых удалось принять ряд исторических для Сахалина и Курил решений. Так, минимальный размер пенсий в островной области увеличился почти на 2700 рублей и достиг 15 тысяч. Также люди старшего поколения получили ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1 тысячи рублей. На 30 процентов снизился транспортный налог для всех островных автовладельцев.

– Я хочу поблагодарить своих коллег и соратников, членов правительства Сахалинской области. Наша команда проехала по всем районам области, встретилась с людьми, услышала их просьбы. Муниципальные власти приняли самое активное участие в формировании планов по ликвидации ветхого и аварийного жилья, ремонту дворов, реконструкции и строительству дорог, социальных и многих других объектов. Спасибо за командную работу и ответственный подход к делу! – продолжил Валерий Лимаренко.

За 8 месяцев его работы на посту главы области ввели более 10 новых мер социальной поддержки, вернулся «Аэрофлот» и запустили новые авиамаршруты, начали передачу трассы Южно-Сахалинск – Оха в федеральную собственность, ускорили темпы переселения из аварийного жилья и строительства дорог в районах, запустили масштабную медицинскую реформу.

Губернатор подчеркнул: останавливаться на достигнутом нельзя. Необходимо и дальше взаимодействовать с людьми, решать насущные проблемы сахалинцев и курильчан. Большим подспорьем здесь выступает поддержка федерального центра.

Задачи на ближайшие годы – ликвидировать аварийный жилфонд и нарастить темпы жилищного строительства до 500 тысяч квадратных метров в год. Также необходимо увеличить долю островных дорог с твердым покрытием, быстрыми темпами заасфальтировать около 250 километров грунтовки, ведущей на север.

Внимание будет уделяться благоустройству населенных пунктов на Сахалине и Курилах, развитию инфраструктуры, к 2025 году островная область должна быть на 100 процентов газифицирована. Во главу угла, по мнению губернатора, необходимо ставить заботу о сахалинцах и курильчанах, в особенности семьях с детьми и пенсионерах. Важнейший приоритет – развитие социальной сферы – усиление мер поддержки, доступная медицина, качественное образование.

– Сейчас у нас начинается процесс формирования нового регионального правительства. Задач много. Работа предстоит большая. И я приглашаю сахалинцев и курильчан принять в ней активное участие, высказывать свои предложения и пожелания. Они очень важны! – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Уверен, что вместе мы успешно выполним все задуманное, сделаем Сахалинскую область действительно современным и комфортным местом для жизни.

Со вступлением в должность губернатора поздравили депутат Госдумы РФ Георгий Карлов, председатель областной Думы Андрей Хапочкин, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Аксий. Были зачитаны приветственные адреса от Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко и заместителя председателя правительства Российской Федерации – Полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

В завершение церемонии Валерий Лимаренко подписал свой первый указ в статусе губернатора Сахалинской области – о назначении Григория Карасина сенатором от Сахалинской области в Совете Федерации РФ.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: Сахалин  Лимаренко 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
30 Августа 2019, 08:00
Идем против ветра Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор и сооснователь Группы компаний DNS:
статьи раздела
Loading...
RedTram
Персона
29 Августа 2019, 09:00
Территория здравого смысла Строго дальневосточный бизнес, островки предсказуемости, опора на малых клиентов, а также – компании, с которыми повезло региону, и другие наблюдения от Андрея Гаврилова, основателя компании "Мир Упаковки"
статьи раздела
Регион сегодня
28 Августа 2019, 17:00
Аквапарк, отель, SPA-центр Инвестиционный проект ландшафтно-рекреационного комплекса на острове Русский не уступает лучшим зарубежным образцам
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 12:15
Судоремонт возвращается в Приморье Для Приморского края морской транспорт, судостроение и судоремонт являются приоритетными отраслями, так как все они связаны непосредственно с рыбным комплексом, от успешной работы которого зависят наполнение краевого бюджета и сохранение рабочих мест
статьи раздела
Территория
28 Августа 2019, 10:45
"Обход Хабаровска": Между "Амуром" и "Уссури" Под Хабаровском развернулось строительство суперсовременной автомагистрали
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика