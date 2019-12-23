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Аэродром "Пушистый" переходит в собственность Сахалинской области
Ранее об этом договорились губернатор Валерий Лимаренко и Министр обороны РФ Сергей Шойгу. В марте 2019 года они подписали соглашение о безвозмездной передаче 38 земельных участков в разных районах Сахалинской области общей кадастровой стоимостью 18 миллиардов рублей.
– Военное ведомство уже передало области 6 земельных участков в Южно-Сахалинске, Корсаковском и Курильском районах. На этих территориях в том числе будем возводить жилье и создавать социальную инфраструктуру – детские сады, школы и медицинские учреждения, – отметила министр имущественных и земельных отношений региона Светлана Налбатова. – Сейчас мы оформляем документы по принятию в областную собственность еще более 700 гектаров земли на территории аэродрома «Пушистый». Соответствующий приказ подписан Министерством обороны Российской Федерации 9 января 2020 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Здесь планируется возведение объектов парка «Патриот». Для него уже обустраиваются полоса препятствий, партизанская деревня и городок для пейнтбола. Развернулась выставочная площадка для военной техники. Проектом предусмотрено создание многофункционального стрелкового тира, зоны семейного отдыха и других тематических площадок.
Часть земельного участка, прилегающая к Корсакову, рассматривается как потенциальная площадка для жилой застройки, в том числе арендного жилья.
Также рассматривается возможность строительства на участке университетского кампуса. На единой территории студгородка собираются разместить учебные корпуса, общежития, спортивные объекты и зоны отдыха.
Не менее значимы местные дороги. На территории «Пушистого» есть трассы местного значения, ведущие, в том числе, к дачным товариществам. Передача участка позволит муниципалитету оформить их и надлежащим образом обслуживать.
Отметим, аэродром «Пушистый» и окрестные территории регулярно используются для организации и проведения массовых мероприятий. Например, участок неоднократно становился площадкой рок-фестиваля «Крылья Сахалина», проходил здесь и национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В сентябре 2020 года на «Пушистом» планируется проведение Всероссийского молодежного патриотического слета с участием Президента Российской Федерации В.В. Путина.
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