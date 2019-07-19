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14 Августа 2019, 11:35 | Регион сегодня

Сахалинская область вошла в число регионов страны, где снижается уровень бедности

За полгода этот показатель снизился с 9,6 до 6,3 процента

За полгода этот показатель снизился с 9,6 до 6,3 процента – улучшилось материальное положение более 15 тысяч сахалинцев и курильчан. Задачу повысить благосостояние сахалинцев и курильчан в начале 2019 года поставил глава региона Валерий Лимаренко.

– Особой заботой должны быть окружены люди старшего поколения и семьи с детьми. Человек, который заработал пенсию или дал жизнь ребенку, не может оставаться за чертой бедности, – отметил Валерий Лимаренко. – В большинстве случаев нужна небольшая помощь, чтобы человек твердо встал на ноги и обрел уверенность в завтрашнем дне.

По словам главы области, свою эффективность в этом отношении показал социальный контракт. По условиям документа люди с низкими доходами получают финансовую помощь для выхода из сложной жизненной ситуации. Денежные средства можно направить, к примеру, на профессиональное обучение или открытие собственного дела. Сумма выплат составляет от 5 до 20 тысяч рублей в месяц или до 240 тысяч рублей единовременно. Срок контракта – от 3 месяцев до одного года. Как показывает практика, за это время доход семьи увеличивается более чем в два раз.

За первое полугодие уже более 200 островитян заключили социальные контракты. Вероника Щигорева благодаря такой мере поддержки хочет превратить любимое хобби в собственное дело.

– Я с детства занимаюсь лошадьми. Не секрет, что общение с животными помогает в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. С помощью социального контракта я смогу приобрести замечательных лошадей и специальный инвентарь для их обучения. Вместе с питомцами мы будем возвращать людям радость каждого прожитого дня, – поделилась Вероника Щигорева.

В Сахалинской области сегодня действует один из самых внушительных пакетов мер соцподдержки – в него входят около 200 льгот. По инициативе врио губернатора этот перечень стал еще больше. На социальную поддержку островитян в этом году дополнительно предусмотрели около 800 миллионов рублей.

Среди новых мер – компенсации расходов за покупку дров и угля, за капремонт многоквартирных домов, за приобретение оборудование для приема цифрового сигнала.

Расширен круг получателей бесплатных санаторно-курортных путевок. Теперь льготой могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, неработающие пенсионеры с северным стажем от 40 лет, почетные доноры.

Принято решение – увеличить с 3 до 5 миллионов рублей финансовую помощь на лечение тяжелобольных сахалинцев и курильчан. Кроме того, с начала года инвалидам I и II групп стали предоставлять единовременные выплаты на приобретение жилья – до 3,4 миллиона рублей.

Ветеранам боевых действий начали ежемесячно выплачивать 1,5 тысячи рублей. А с 1 июня пенсионеры, которые проработали на Сахалине и Курилах от 35 до 40 лет, получили право на ежеквартальную выплату – 3 тысяч рублей.

Дополнительную поддержку предусмотрели для семей с детьми. Всем мамам при выписке из роддома дарят комплект для ухода за малышом. А с 1 июля ввели новую ежемесячную выплату – более 14 тысяч рублей – для семей с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым не хватило мест в детских садах.

– Практически каждый третий житель области является получателем той или иной меры социальной поддержки, – рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова. – Владимир Путин поставил задачу – к концу 2024 года снизить уровень бедности в стране в два раза. Власти Сахалинской области нацелены достичь таких результатов уже к концу 2019 года.

Планируется, что уровень бедности в островном регионе снизится до 4,6 процента. При этом показатель в целом по России пока составляет 12,9 процента.

Журнал "Дальневосточный капитал"

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