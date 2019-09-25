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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Сахалине открыт новый центр опережающей профессиональной подготовки
О необходимости развития профессионального образования на островах неоднократно говорил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Центр уже начал принимать первые заказы на обучение от островных работодателей. На его базе проведены краткосрочные курсы повышения квалификации для поваров 4 и 5 разрядов и парикмахеров. В перспективе планируется обучение по ландшафтному дизайну, флористике, курсы по хлебопечению и кондитерскому мастерству. До конца 2019 года на ее базе планируется обучить более 100 человек, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) - это оснащенная современным оборудованием площадка. В учреждении реализуют экспериментальные обучающие программы среднего профессионального образования. Причем обучение проводится в короткие сроки, что позволяет быстро выпустить специалистов на рынок труда. Качество приобретенных знаний и умений от этого не страдает.
– Сахалинская область – стабильно развивающийся регион, экономика которого испытывает потребность в кадрах для ряда отраслей, - отмечает министр образования Наталья Мурашова. – Кадры сегодня должны быть современными и нацеленными на перспективные новые виды деятельности. Именно ЦОПП поможет подготовить, переподготовить и повысить квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям по запросам работодателей.
Как пояснила директор ЦОПП Ирина Аникеева, на базе Центра будет проходить обучение студенты и переподготовка преподавателей.
– Уже работающие граждане смогут повышать здесь свою квалификацию, приобретать дополнительные навыки или получать новую специальность, а школьники в рамках профориентации – выбирать для себя профессии, – пояснила Ирина Аникеева.
Задачу по созданию Центров опережающей профессиональной подготовки по всей стране поставил Президент РФ по итогам поездки в Свердловскую область 6 марта 2018 года. В Сахалинской области решение о создании ЦОПП было принято в августе 2018 года в период проведения Финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).
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