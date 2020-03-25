|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 15 Мая, 18:28 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
COVID-19: В Южно-Курильске введен режим ЧС
Чтобы организовать экстренные мероприятия по установлению круга контактных лиц и не допустить распространения инфекции муниципалитет ввел режим чрезвычайной ситуации.
COVID-19 выявлен у жителя Дагестана, прибывшего на Кунашир несколько дней назад. Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат. Пассажир получил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал анализы – мазки из носа и горла.
При этом, не дожидаясь окончания карантина, он вышел на работу. Сегодня из лаборатории пришли положительные результаты. Ведется расследование о нарушении карантинного режима.
Пациента незамедлительно изолировали в районное медицинское учреждение. В Южно-Курильск направлен вертолет санавиации для госпитализации больного в инфекционный госпиталь в Долинске. До тех пор, пока не будет полностью выявлен круг контактных лиц, с островом прекращается транспортное сообщение.
Прибывший гражданин должен был работать водолазом на судне «Байкал», принадлежащем ООО «Салюс», на добыче трепанга и морского ежа. В то же время, по информации пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, сегодня в отношении предприятия возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. На судно наложен арест. Ранее эта компания неоднократно задерживались с браконьерской продукцией.
Напомним, что с 14 мая правительство Сахалинской области ввело цифровые пропуска, чтобы обезопасить область от незаконных работников. Въезд в островной регион закрыт для тех, у кого нет сахалинской регистрации, оформленных трудовых отношений или близких родственных связей с местными жителями.
Отметим, сегодня пришли положительные результаты лабораторных анализов еще нескольких человек. Итого, в Сахалинской области зафиксировано 50 случаев коронавирусной инфекции: 27 выписано с выздоровлением, 23 получают лечение.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- 3000 защитных масок будут бесплатно розданы жителям Южно-Сахалинска
- COVID-19: В Южно-Курильске введен режим ЧС
- Миллион специализированных защитных масок привез на Сахалин холдинг "Гидрострой"
- Жители Сахалина нарушили режим самоизоляции на почти на 2 миллиона рублей
- На Сахалине подписан особый указ о соблюдении тишины
- На Сахалине отложили строительство многофункционального культурного центра
- На Сахалине подтвердили пять новых случаев коронавируса
- "Сахалин Энерджи" отгрузила юбилейную 1800-ю стандартную партию СПГ
- В Сахалинской области упраздняют министерство
- На Сахалине состоялась Газовая конференция в рамках подготовки ВЭФ-2020
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.